"Присвячую спортсменам, які не можуть сюди приїхати, бо їх вбила Росія": Харлан – про "бронзу" Олімпіади-2024

Українська шаблістка Ольга Харлан прокоментувала завоювання бронзової медалі на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

33-річна українка поділилася емоціями від виграної нагороди та зазначила, що для неї вона рівноцінна золотій. Свою медаль Харлан присвятила батьківщині, захисникам України, а також спортсменам, які загинули через російських окупантів.

"Зовсім інша медаль, вона бронзова, але для мене золота. Яка б медаль не була, вона для мене золота. Бо за тих кондицій, враховуючи те, де зараз перебуває наша країна, через що ми проходимо, через що проходить кожен спортсмен, який тут представляє нашу країну... Це не передати просто. Це дуже важко.

Не знаю, що я зробила. Це просто не передати. Я присвячую це всій Україні, друзі, це вам. Присвячую це нашим захисникам і захисницям. Я присвячую це тим спортсменам, які не можуть сюди приїхати, бо їх вбила Росія.

Де взяла сили на камбек з кореянкою? Я українка. У нас є сили, у нас завжди будуть сили. Ми завжди будемо боротися", – сказала Харлан в ексклюзивному коментарі для Суспільне Спорт.

Це перша медаль України на Олімпійських іграх-2024 в Парижі. Для Харлан це п'ята олімпійська нагорода в кар'єрі.

Олімпіада в Парижі є п'ятою в кар'єрі Харлан. На попередніх Олімпійських іграх вона виграла чотири медалі. Ольга стала олімпійською чемпіонкою 2008 року та срібною призеркою ОІ-2016 в командному турнірі, а також завоювала бронзові нагороди в особистій першості на Олімпіадах 2012 та 2016 років.

Нагадаємо, Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня. Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту.

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