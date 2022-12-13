"Присвячую всім українцям і генералу Залужному": Берінчик – про перемогу в чемпіонському бою та майбутні плани

Український боксер легкої ваги Денис Берінчик дав пресконференцію після своєї перемоги над французом Іваном Менді.

Наш 34-річний співвітчизник в Лондоні переміг представника Франції одностайним рішенням суддів. Берінчик захистив пояс WBO International та відібрав у суперника титул чемпіона Європи за версією EBU.

На пресконференції Денис заявив, що присвячує свій тріумф всім українцям та особисто головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному.

"Ми диктували умови під час бою та привезли пояс до України. Цю перемогу я присвячую всім українцям, та нашому генералу Валерію Залужному. Коли ми готувалися, то отримували гарні новини про Херсон, і це нас надихало", – розповів Берінчик, також порівнявши себе з трофейним танком Т-90, адже саме "танком" його часто називають вболівальники.

Денис Берінчик @berinchyk присвятив перемогу над Менді всім українцям, зокрема, Валерію Залужному @iegor_golub @yevhen__ivanchuk @dmytro_lazutkin @k2promotionsukraine @parimatch.ukraine @europeanboxingunion @worldboxingorg #berinchykteam Федерація Боксу України Опубліковано K2 Promotions (Klitschko Brothers' professional boxing promotional company) Вівторок, 13 грудня 2022 р.

Крім того, українець висловився щодо своїх потенційних суперників у наступному поєдинку.

"Боб Арум казав, що у наступному бою я можу зустрітися із Шакуром Стівенсоном. Але поки що це розмови. Також є Ісаак Круз, який зараз на другому місці у рейтингу WBO. Зустрітися з переможцем бою Гейні – Ломаченко? Поки що вони не домовилися про поєдинок. Подивимося, як усе складеться", – резюмував Денис.

Раніше повідомлялося, що після свого останнього бою Берінчик підписав контракт із промоутерською компанією Френка Воррена, який працює з багатьма топбоксерами, зокрема чемпіоном WBC у надважкій вазі Тайсоном Ф'юрі. Сам промоутер вже заявив, що 2023 року Берінчик може отримати бій за титул чемпіона світу.

Читайте також:

Черговий зашквар: Ломаченко виклав фото з митрополитом УПЦ МП, який потрапив під санкції РНБО

Ще одна перешкода для бою за "абсолюта": WBA призначила обов'язкового претендента на титул Усика

Потрібна лише перемога: промоутер майбутнього суперника Усика запропонував контракт ще одному українцю