Присвятила "золото" загиблому на війні брату: українка стала чемпіонкою світу з кікбоксингу

Подвальна стала найкращою у ваговій категорії до 55 кг.

Українська прикордонниця Софія Подвальна здобула золоту нагороду чемпіонату світу з кікбоксингу за версією ISKA, що триває у Туреччині.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

У фіналі змагань у ваговій категорії до 55 кг Софія здолала представницю Португалії.

"Хотілося не лише видобути призове місце, а й зробити так, щоб у такий складний для нашої країни час державний гімн України звучав на міжнародній арені. А український прапор було піднято на найвищому п'єдесталі", – зазначила спортсменка.

Зазначимо, що свою перемогу чемпіонка присвятила брату Владиславу Недильку, який у перші дні повномасштабного вторгнення загинув у бою під Лисичанськом.

Нагадаємо, що Всесвітня боксерська рада (WBC) ухвалила рішення виключити росіян і білорусів з усіх рейтингів організації через повномасштабну війну, яку РФ веде проти України.

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