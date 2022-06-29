"Присвятить цю перемогу всій Україні": промоутер - про мотивацію Усика в реванші з Джошуа

"Присвятить цю перемогу всій Україні": промоутер - про мотивацію Усика в реванші з Джошуа

Промоутер чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO в надважкій вазі Олександра Усика Олександр Красюк розповів про додаткову мотивацію українського боксера перед реваншем з британцем Ентоні Джошуа.

Олександр Красюк впевнений, що вихід Усика на ринг сильно підніме дух українському народу, який протистоїть російській збройній агресії.

Перемога ж Олександра, за словами промоутера, слугуватиме величезним стимулом для всієї України.

"Серця всієї нації будуть з ним, будуть підтримувати Усика в цьому вкрай важливому поєдинку для всієї країни. Україні потрібна перемога. Вона буде служити мотивацією для всієї нації. Це буде не просто додатковий, а неймовірний стимул перемогти. Усик присвятить цю перемогу всій Україні.

Можливо, Усик стане найкращим боксером в історії не лише України. Ніхто не досягав звання абсолютного чемпіона у двох дивізіонах. Це історія. Який вплив матиме можлива перемога Усика над Джошуа на моральний стан українців? Абсолютно винятковий.

Усик - національний герой, він - ікона для молодого покоління. Він показує дуже потужний приклад - коли людина з села та бідної сім'ї завдяки важкій праці та наполегливості досягає успіху у своєму житті. Він надихне мільйонів людей по всьому світу, а особливо в рідній Україні. Просто вихід Усика на ринг у такі складні часи підійме дух людей аж до неба", - сказав Красюк в інтерв'ю YouTube-каналу SecondsOut.

Поєдинок Усик - Джошуа відбудеться 20 серпня у місті Джидда в Саудівській Аравії. Напередодні відбулося офіційне оголошення реваншу між українцем і британцем.

Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня 2021 року Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.

Тож у поєдинку-реваншу на кону стоятимуть всі титули, які українець відібрав у британця минулого року.

В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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