Присвятив батьківщині: український футболіст забив переможний гол у чемпіонаті Бельгії (відео)

Роман Безус подякував усім, хто підтримує та допомагає нашій країні в часи війни.

Український півзахисник "Гента" Роман Безус відзначився переможним голом у матчі чемпіонату Бельгії проти "Зюльте-Варегем".

31-річний українець у компенсований час поєдинку опинився першим на добиванні та відправив м'яч у сітку воріт суперника. Цей гол став вирішальним у зустрічі - 2:1 .

Відреагував на забитий м'яч Безус дуже емоційно. Роман опустився на коліна, після чого до нього підбігли партнери по команді, аби привітати з голом.

Після матчу Безус на своїй сторінці в Instagram зізнався в любові до України та подякував усім тим, хто защищає його батьківщину від російських окупантів, а також підтримує та допомагає.

"Я люблю тебе, Україно! Дякую тобі, Боже, за наших українських героїв! Дякую Тобі за людей, які підтримують Україну, моляться за мир і допомагають нашій країні! Дякую всім!" - написав Безус в Instagram.