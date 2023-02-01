Присвятив "гірникам" 13 років: легенда "Шахтаря" перейшов до клубу Бекхема

Український захисник Сергій Кривцов перебрався з донецького "Шахтаря" до "Інтера Маямі", який виступає в МЛС – елітному дивізіоні чемпіонату США.

Про трансфер 31-річного оборонця повідомив офіційний сайт "гірників".

Кривцов підписав з новим клубом контракт до кінця сезону-2024 з опцією подовження ще на один сезон.

Зауважимо, що Сергій став єдиним чинним українським футболістом у МЛС.

"Шахтар" емоційно попрощався зі своїм захисником.

Кривцов є вихованцем запорізького "Металурга". За "Шахтар" він виступав від 2010 року, провів 151 матч, забивши 11 голів. Разом з "гірниками" Сергій вісім разів вигравав чемпіонат України, 7 разів ставав володарем Кубку країни, а також 5 разів перемагав у Суперкубку.

Цього сезону на рахунку Кривцова 11 матчів за "гірників" в усіх турнірах. Також він є гравцем збірної України, за яку провів 31 поєдинок.

Нагадаємо, "Інтер Маямі" був заснований 2018 року, а 2020-го розпочав свої виступи в МЛС. Власником клубу є легенда збірної Англії Девід Бекхем.

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