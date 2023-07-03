Присвятив "гірникам" 16 років: легенда українського футболу завершив кар'єру в "Шахтарі"

Колишній голкіпер збірної України Андрій Пятов завершив ігрову кар'єру в "Шахтарі".

Про це повідомив гендиректор донецького клубу Сергій Палкін в інтерв'ю YouTube-каналу "гірників".

За його словами, "Шахтар" запропонував Пятову востаннє зіграти за клуб під час благодійного поєдинку проти лондонського "Тоттенгема", який відбудеться 6 серпня.

Крім того, 39-річний голкіпер отримав запрошення увійти до тренерського штабу нового керманича "помаранчево-чорних" Патріка ван Леувена.

"Андрій наразі завершує свою кар'єру футболіста в нашому клубі. Він пройшов дуже великий, яскравий шлях – 16 років, 482 гри, дуже багато титулів, перемог. Ми повинні бути вдячні йому за це. Ми будемо грати 6 серпня товариський благодійний матч із "Тоттенгемом".

Ми запропонували йому зіграти цей останній матч. Ми повинні віддячити йому за те, що він зробив для клубу. Впевнений на 100 відсотків, що буде повний стадіон, і будуть українські вболівальники. Сподіваюся, що він прийме це запрошення, і ми красиво з ним попрощаємося.

Ми прощаємося з ним як із футболістом, але ми б хотіли бачити його в нашому тренерському штабі на чолі з Патріком ван Леувеном у ролі тренера воротарів. Ми запрошуємо його приєднатися, бо для нас дуже важливі його знання, той досвід, який він має, його харизма. У нас дуже багато молодих футболістів, і його допомога дуже важлива для нас. Впевнений, що він нам допоможе", – сказав Палкін.

Пятов виступав за "Шахтар" від 2007 року, коли перейшов із полтавської "Ворскли". Його контракт із донецьким клубом завершився 30 червня цього року.

За 16 років у донецькому клубі Пятов зіграв 482 поєдинки за "гірників" у всіх турнірах.

Разом з "Шахтарем" він 11 разів ставав чемпіоном України, 8 разів вигравав Кубок країни і 6 разів Суперкубок. Також із "гірниками" він тріумфував у Кубку УЄФА в сезоні-2008/09.

На рахунку легендарного воротаря 102 матчі за збірну України. Він є учасником трьох чемпіонатів Європи (2012, 2016 та 2020), а також чемпіонату світу 2006 року.

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