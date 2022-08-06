Присвятив гол батьку на передовій: українець у дебютному матчі вразив ворота чемпіона Бельгії (відео)

У п'ятницю, 5 серпня, "Зюльте-Варегем" на виїзді зустрічався з "Брюгге" українця Едуарда Соболя в рамках третього туру чемпіонату Бельгії. Матч завершився бойовою нічиєю - 1:1 .

21-річний українець Олександр Драмбаєв, який приєднався до бельгійців у червні на правах оренди, дебютував у цьому матчі.

На 69-й хвилині Драмбаєв забив гол та врятував свою команду від поразки. Він відгукнувся на простріл з правого флангу і в один дотик відправив м’яч у дальній кут воріт.

"Цей гол був не лише для мене. Він також присвячений моєму батькові та всім постраждалим від війни в Україні", – написав Драмбаєв у Instagram.

Додамо, що Едуард Соболь вийшов на поле за "Брюгге" на 75-й хвилині.

Нагадаємо, що лондонський "Арсенал" з українцем Олександром Зінченком на виїзді переміг "Крістал Пелас" у першому турі чемпіонату Англії-2022/23.

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