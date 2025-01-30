Присвятив клубу 15 років: легенда "Шахтаря" Степаненко залишає "гірників" – зворушлива промова

Капітан "Шахтаря" Тарас Степаненко залишає донецький клуб.

Про це "гірники" повідомили після матчу останнього туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25 з дортмундською "Боруссією".

"Тарас Степаненко зіграв останній матч за "Шахтар". Легендарний півзахисник виступав за клуб від 2010 року, провів 439 матчів, забив 30 голів та виграв 25 трофеїв з "гірниками". Більш детально розповімо в четвер", – йдеться в пості пресслужби "помаранчево-чорних".

Сам капітан "гірників" також підтвердив, що залишає донецький клуб. "Це була гарна подорож! Дякую, "Шахтар"! Все заради перемоги… і назавжди в моєму серці", – написав 35-річний футболіст в Instagram.

Після завершення поєдинку в Дортмунді він у зворушливій промові прокоментував свій відхід з "Шахтаря". Також Тарас підтвердив, що продовжить кар'єру в чемпіонаті Туреччини.

"В мене зараз на серці спокій. Я вже не один тиждень переживав багато емоцій, зокрема сумних. Мені не так просто йти з моєї рідної команди. Вона зажди у мене в серці. Я завжди буду її любити, завжди буду за неї вболівати.

Але настає час, коли треба щось змінювати. Я для себе ухвалив рішення, що хочу ще пограти в футбол. Я дуже вдячний клубу, його президенту та керівництву, які пішли мені назустріч, відпустили та дали можливість ще насолоджуватися грою.

Коли тобі 35 років, не можна сказати, що в тебе буде багато варіантів. А Туреччина – така країна, яка не дивиться на паспорт. Вони просили дані щодо моєї фізичної готовності, дивилися, який я маю вигляд, розмовляли з моїми тренерами з фізпідготовки, з тренерами, які у мене були раніше, зокрема з Луческу. Тому Туреччина. Мені запропонували пограти. Я із задоволенням пограю.

Я дуже вдячний тренеру, який дав мені зіграти останній матч. Для мене це справді було важливо. В роздягальні я сказав, що для мене було честю працювати в цьому клубі. Подякував всім. Для мене це були щасливі 14 з половиною років. Тільки теплі та гарні спогади будуть. Я не прощаюся, а кажу "до побачення". Звичайне життя довше за футбольне. Думаю, все буде добре, я буду приїжджати на матчі "Шахтаря", вболівати за команду. Все нормально.

Чи був обряд передавання капітанської пов'язки? Та ні. Я практично вже пів року не грав так, як раніше. Капітан команди – Матвієнко. Але я забрав капітанську пов'язку на пам'ять. Мені футболку подарували – поставлю в рамочку. Для мене це має велике значення. Життя пройде, а такі речі залишаться в пам'яті.

Я пройшов з "Шахтарем" все. Я був, коли було дуже добре. Я був, коли було дуже погано. "Шахтар" допомагав мені завжди – й коли було добре, й коли було погано. Президент дотримався кожного свого слова, коли я з ним вперше зустрівся.

А я хотів бути людиною, яка на добро відповідає добром. Намагався навчатися та зростати. Я в "Шахтарі" виріс не тільки як футболіст, а й як людина. Багато чому навчився, старався бути прикладом для молодих і в поразках, і в перемогах, коли грав і коли не грав. Завжди поважав клуб. Для мене головне – коли я піду, щоб про мене казали добре, щоб я заслужив повагу та залишив пам'ятні відчуття", – передає слова Степаненка Tribuna.com.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Степаненко підпише контракт з "Еюпспором", який наразі посідає четверте місце в турецькій Суперлізі.

Степаненко виступав за "Шахтар" від липня 2010 року після переходу із запорізького "Металурга". Він провів у донецькому клубі 15 років, зіграв 439 матчів, забив 30 голів та виграв 25 трофеїв.

Читайте також:

"Шахтар" програв дортмундській "Боруссії" та не зумів пробитися до плейоф Ліги чемпіонів (відео)

Ліга чемпіонів: визначилися всі учасники плейоф

Ліга чемпіонів: підсумкова загальна турнірна таблиця основного раунду – яке місце посів "Шахтар"