Присвятив клубу 21 рік: "Манчестер Юнайтед" оголосив про відхід відомого хавбека, ним вже цікавляться топклуби

29-річний півзахисник Джессі Лінгард покине "Манчестер Юнайтед".
Англієць піде з команди 30 червня, коли закінчиться його контракт з "червоними дияволами".
Про це повідомляється на офіційному сайті "Манчестер Юнайтед".
Лінгард представляв "МЮ" більше 20 років після того, як у 2001 році приєднався до дитячої команди U-9.
За першу команду Юнайтед англієць провів 232 матчі, у яких забив 35 голів та виконав 21 гольову передачу. Разом із клубом Лінгард виграв Кубок ліги, Кубок Англії, Суперкубок та Лігу Європи.
"Манчестер Юнайтед" також віддавав футболіста у оренду "Лестеру", "Брайтону", "Бірмінгему", "Дербі Каунті" та "Вест Гему".
Наразі зацікавлені послугами Лінгарда "Вест Гем", "Ювентус" та "Мілан".
Нагадаємо, що зірковий форвард "Реала" Гарет Бейл оголосив про відхід з мадридського клубу.
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