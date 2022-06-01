Присвятив клубу 21 рік: "Манчестер Юнайтед" оголосив про відхід відомого хавбека, ним вже цікавляться топклуби

Присвятив клубу 21 рік: "Манчестер Юнайтед" оголосив про відхід відомого хавбека, ним вже цікавляться топклуби

29-річний півзахисник Джессі Лінгард покине "Манчестер Юнайтед".

Англієць піде з команди 30 червня, коли закінчиться його контракт з "червоними дияволами".

Про це повідомляється на офіційному сайті "Манчестер Юнайтед".

Лінгард представляв "МЮ" більше 20 років після того, як у 2001 році приєднався до дитячої команди U-9.

За першу команду Юнайтед англієць провів 232 матчі, у яких забив 35 голів та виконав 21 гольову передачу. Разом із клубом Лінгард виграв Кубок ліги, Кубок Англії, Суперкубок та Лігу Європи.

"Манчестер Юнайтед" також віддавав футболіста у оренду "Лестеру", "Брайтону", "Бірмінгему", "Дербі Каунті" та "Вест Гему".

Наразі зацікавлені послугами Лінгарда "Вест Гем", "Ювентус" та "Мілан".

Нагадаємо, що зірковий форвард "Реала" Гарет Бейл оголосив про відхід з мадридського клубу.

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