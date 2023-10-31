Присвятив Марадоні: Мессі емоційно прокоментував виграш свого восьмого "Золотого м'яча"

Новоспечений володар "Золотого м'яча-2023", форвард "Інтера" Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі емоційно відреагував на свій тріумф.

Лео подякував усім, хто причетний до його успіху, а саму нагороду вирішив присвятити Дієго Марадоні, який 30 жовтня мав святкувати свій день народження – легендарний аргентинець пішов з життя 25 листопада 2020 року.

"Я хочу розділити цю нагороду зі своїми партнерами за командою, я неймовірно гордий. Це подарунок для всього складу. Також я не можу не відзначити Ерлінга Голанда і Кіліана Мбаппе, вони провели неймовірний рік. Не сумніваюся, що найближчими роками ця нагорода їм підкориться.

Чемпіонат світу – саме той турнір, перемоги в якому мені так не вистачало. І ми його виграли. Так багато людей хотіли, щоб Аргентина стала чемпіоном світу. Я їм вдячний. Я також вдячний своїй родині за те, що вона допомогла мені досягти цих цілей. Також я хочу присвятити цю нагороду Дієго Марадоні. Сьогодні він мав відсвяткувати свій день народження...

Я ніколи не здавався і пишаюся тим, що не здався і продовжував спроби. Я пишаюся тим, що досяг цього. Ніколи раніше я не проводив стільки часу у відпустці, і, можливо, зараз для мене настав найважчий момент після від'їзду з Європи. Я дуже щасливий в "Інтері" Маямі. Я насолоджуюся можливістю проводити більше часу з сім'єю", – цитує Мессі Diario Sport.

36-річний аргентинець виграв "Золотий м'яч" увосьме в кар'єрі – це абсолютний рекорд за всю історію. Раніше він отримував цей приз 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 та 2021 року.

Найближчим переслідувачем аргентинця за кількістю виграних "Золотих м'ячів" є форвард "Аль-Насра" та збірної Португалії Кріштіану Роналду, якого визнавали найкращим футболістом світу п'ять разів (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

За період від 2008 року гегемонію Мессі та Роналду зуміли перервати лише хорват Лука Модріч (2018) і француз Карім Бензема (2022). Додамо, що 2020 року головним претендентом на "Золотий м'яч" був польський нападник Роберт Левандовські, але вручення нагороди скасували через пандемію коронавірусу.

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