Присвятив перегонам 30 років: на "трасі смерті" трагічно загинув третій мотогонщик за тиждень

Присвятив перегонам 30 років: на "трасі смерті" трагічно загинув третій мотогонщик за тиждень

У понеділок, 6 червня, мотогонщик з Північної Ірландії Дейві Морган потрапив у смертельну аварію помер під час змагань на острові Мен.

Це вже третій випадок за тиждень - днями на острові Мен загинули британець Марк Перслоу та француз Олів'є Лаворель.

Як повідомляє BBC, 55-річний Морган розбився на останньому етапі перегонів у гірській частині маршруту, а його напарника Сезара Шанеля доправили в лікарню у критичному стані.

Він вперше взяв участь у перегонах Isle of Man ще 20 років тому. В останні роки Морган збирався закінчити виступи в мотоспорті, якому він присвятив майже 30 років, проте через тривалу перерву у змаганнях у зв'язку з пандемією передумав. Смертельна гонка стала для нього 80-м на Isle of Man.

Траса на острові Мен справедливо вважається однією з найскладніших і найнебезпечніших у світі. Загалом від 1907 року на змаганнях там загинуло 263 людини.

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