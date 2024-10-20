Присвятив перемогу померлому сину: Нганну яскравим нокаутом повернувся до ММА (відео)

Колишній чемпіон UFC Френсіс Нганну видовищно переміг бразильця Ренана Феррейру на турнірі PFL Super Fights зі змішаних єдиноборств, який відбувся 19 жовтня в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

Френсіс нокаутував суперника вже в першому раунді. Камерунський боєць на прізвисько "Хижак" провів тейкдаун, розташувався над суперником та завдав серію потужних ударів – рефері був змушений втрутитися та зупинити поєдинок.

Огляд бою Нганну – Феррейра

Для Нганну це був перший поєдинок в ММА від 2022 року. Відтоді він двічі спробував себе у боксі. Спочатку роздільним рішенням суддів програв британцю Тайсону Ф'юрі, якого навіть зміг відправити в нокдаун. Після цього Френсіса нокаутував інший британський ексчемпіон Ентоні Джошуа.

Перемогу над бразильцем Нганну присвятив своєму сину, який помер у 15-місячному віці у квітні цього року.

"Я не можу думати ні про що, окрім мого сина Кобі. Я виходжу на ринг лише заради нього. Я сподіваюся, що люди будуть пам'ятати його ім'я, тому що без Кобі мене б тут не було. Ця перемога для Кобі", – сказав Нганну після бою.

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