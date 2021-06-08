"Привіт, Ентоні": Усик зловісно звернувся до Джошуа перед потенційним супербоєм (відео)

Дата титульного поєдинку все ще залишається невідомою.

Зірковий український боксер Олександр Усик звернувся до чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі за версіями WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа перед їхнім потенційним боєм.

У Мережі було опубліковано відео, на якому непереможений суперважковаговик стрибає зі скакалкою та англійською говорить: "Привіт, Ентоні. Як ти?" Наприкінці ролика Олександр зловісно розсміявся.

"Пішла спека", - написано в коментарі до посту.

Усик є обов'язковим претендентом на пояс WBO, яким володіє Джошуа. Ей Джей повинен був захищати титул у бою з Олександром, однак відклав поєдинок з українцем, щоб побитися зі своїм співвітчизником Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

Бій між британськими чемпіонами намітили на 14 серпня в Саудівській Аравії. Однак суд зобов'язав Ф'юрі провести третій поєдинок з американцем Деонтеєм Вайлдером.

Усик в останньому поєдинку переміг Дерека Чісору і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у суперважкій вазі.

і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у суперважкій вазі. На рахунку 31-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) у професіоналах за однієї поразки. В останньому бою у грудні минулого року він нокаутував болгарина Кубрата Пулєва.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Повєткін висловився про шанси Усика в чемпіонському бою проти Джошуа.

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