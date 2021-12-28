Привів "біло-синіх" до чемпіонства: УПЛ назвала найкращого тренера за підсумками 2021 року

Привів "біло-синіх" до чемпіонства: УПЛ назвала найкращого тренера за підсумками 2021 року

Керманич "Шахтаря" Роберто Де Дзербі не увійшов навіть до трійки найкращих.

Головний тренер "Динамо" Київ Мірча Луческу став найкращим в українській Прем'єр-лізі у 2021 році.

Про це повідомляє офіційний сайт Всеукраїнського об'єднання футбольних тренерів.

У році, що минає, румунський фахівець привів киян до чемпіонського титулу в УПЛ, отримавши середню оцінку 4,5. По ходу сезону досвідчений коуч 6 разів ставав найкращим тренером туру.

На другому місці опинився керманич луганської "Зорі" Віктор Скрипник, а замкнув трійку найкращих Ігор Йовічевіч, який очолює "Дніпро-1".

Рейтинг найкращих тренерів УПЛ у 2021 році:

Мірча Луческу ("Динамо") – 4,50 бали; Віктор Скрипник ("Зоря") – 4,34; Ігор Йовічевіч ("Дніпро-1") – 4,30; Луїш Каштру ("Шахтар") – 4,22; Роберто Де Дзербі ("Шахтар") – 4,20.

Зазначимо, що Кашру керував "гірниками" у першій половині 2021 року, після чого його змінив Де Дзербі.

Оцінювання фахівців проводилося за п'ятьма критеріями – номінальний результат команди, труднощі у побудові та управлінні підопічними, майстерність у роботі з кадрами, тренерська майстерність та накопичувальний критерій.

Середній бал виводиться з оцінок, які кожного туру виставляються тренерам.

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