Привів команду до чемпіонства: Реброва визнали найкращим тренером сезону в ОАЕ

Український керманич "Аль-Айна" Сергій Ребров став найкращим тренером чемпіонату ОАЕ в сезоні-2021/22.

Про це повідомляє офіційний сайт еміратського клубу.

Окрім українського фахівця, визнання за підсумками минулої кампанії заслужили і футболісти "Аль-Айна". Одразу сім з них потрапили до символічної збірної та отримали особисті нагороди.

Ребров став головним тренером "Аль-Айна" влітку 2021 року. Раніше він очолював київське "Динамо", "Аль-Ахлі" із Саудівської Аравії та угорський "Ференцварош".

Під керівництвом українця "Аль-Айн" виграв чемпіонат ОАЕ, випередивши найближчого переслідувача на десять очок. Також команда Реброва стала переможцем Кубка ліги ОАЕ.

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