Привів свою команду до трофею: УЄФА назвав найкращого гравця Ліги чемпіонів-2021/2022

Привів свою команду до трофею: УЄФА назвав найкращого гравця Ліги чемпіонів-2021/2022

Європейський футбольний союз підбив підсумки Ліги чемпіонів сезону-2021/22.

Найкращим гравцем Ліги чемпіонів-2021/22 визнаний нападник мадридського "Реала" Карім Бензема.

У тріумфальному для "вершкових" розіграші турніру француз став найкращим бомбардиром. За 12 матчів він забив 15 голів і зробив два асисти.

Найкращим молодим футболістом сезону ЛЧ став 21-річний вінгер "Реала" Вінісіус Жуніор. На рахунку талановитого бразильця 4 голи в 13 поєдинках. Саме він став автором переможного м'яча у фінальній битві з "Ліверпулем".

У вирішальному поєдинку турніру, який відбувся 28 травня в Парижі, "Реал" переміг англійський "Ліверпуль" із рахунком 1:0.

Для "Реала" ця перемога у Лізі чемпіонів стала 14-ю в історії, що є абсолютним рекордом серед клубів.

До цього "Реал" востаннє виграв ЛЧ у сезоні-2017/18. Тоді у київському фіналі команда Зінедіна Зідана здолала якраз "Ліверпуль" (3:1), завоювавши третій поспіль трофей найпрестижнішого єврокубку.

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