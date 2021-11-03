"Привоз" і Бензема занапастили "гірників": "Шахтар" повторно поступився "Реалу" в Лізі чемпіонів (відео)

Мадридський клуб одноосібно очолив групу, а підопічні Де Дзербі залишилися на останній сходинці.

Донецький "Шахтар" програв мадридському "Реалу" в 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів. Поєдинок на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в столиці Іспанії завершився з рахунком 2:1 .

Перший момент у зустрічі "вершкові" створили на 5-й хвилині. Лука Модріч з убивчої позиції розстрілював ворота "гірників", але Анатолій Трубін якимсь дивом зреагував на удар хорвата, перевівши м'яч на кутовий.

На 10-й хвилині команда Роберто Де Дзербі відповіла пострілом Алана Патріка з лінії штрафного, після якого м'яч влучив у ліву стійку.

Неписане правило футболу "Не забиваєш ти, забивають тобі" зіграло злий жарт з віцечемпіоном України. На 14-й хвилині "Королівський клуб" відкрив рахунок у матчі після грубої помилки суперника. Трубін перед воротами віддав пас на Марлона, того обікрав Вінісіус Жуніор і скинув на Каріма Бензема - французький форвард відправляв м'яч уже в порожні.

Цікаво, що завдяки цьому голу "Реал" став першою командою в історії Кубка чемпіонів / Ліги чемпіонів, яка забила 1000 голів у змаганнях (включаючи кваліфікацію).

Наприкінці першого тайму "Шахтар" зумів відігратися. Микола Матвієнко класною передачею знайшов Алана Патріка, той грудьми скинув у центр, а Фернандо завершив атаку ударом під поперечину. Цей гол став першим для українських клубів на груповій стадії нинішньої Ліги чемпіонів.

У другому таймі "Реал" додав і зміг вдруге вразити ворота Трубіна. На 61-й хвилині знову спрацювала зв'язка Вінісіус - Бензема. Бразилець асистував, а француз оформив дубль. Цей гол виявився переможним у цьому матчі.

У іншому матчі групи молдавський "Шериф" прийматиме міланський "Інтер". Цей поєдинок стартує сьогодні, 3 листопада, о 22:00 за київським часом.

Після перемоги над "гірниками" мадридський клуб (9 очок) одноосібно очолив групу D. "Шахтар" з одним набраним балом замикає квартет. Між ними розташувалися "Шериф"(6) та "Інтер" (4), які ще не зіграли очний поєдинок 4-го туру.

У 5-му турі ЛЧ "Шахтар" зустрінеться на виїзді з "Інтером", а "Реал" завітає в гості до "Шерифа". Матчі відбудуться 24 листопада.

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