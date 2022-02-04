"Привоз" молодого захисника і скасований гол: "Динамо" ледь не зазнало першої поразки в 2022 році

Команда Мірчі Луческу не подужала один із найтитулованіших клубів Болгарії.
У п'ятницю, 4 лютого, київське "Динамо" провело третій спаринг на навчально-тренувальному зборі в Туреччині.
Команда Мірчі Луческу зіграла внічию з одним із найтитулованіших клубів Болгарії - софійським "Левські". Поєдинок на арені Mardan Stadium завершився з рахунком 1:1.
"Біло-сині" виграли перший тайм завдяки голу Віталія Буяльського на 32-й хвилині. Асистував йому з правого краю штрафного Денис Антюх.
У другій половині зустрічі болгарська команда зуміла відігратися. На 76-й хвилині Дімітар Костадінов обікрав захисника "Динамо" Володимира Бражка, прорвався до штрафного майданчика киян і пробив у ближній кут воріт Дениса Бойка.
На 81-й хвилині м'яч знову опинився в сітці воріт "біло-синіх". Проте гол "Левські" не було зараховано арбітром через порушення правил.
Після цього в Туреччині "Динамо" планує провести ще чотири контрольні матчі. 7 лютого "біло-сині" зіграють з чорногорським "Рударом".
Нагадаємо, в першому контрольному матчі турецького збору кияни розгромили болгарський "Лудогорець" (4:1), а потім у вольовому стилі обіграли сербський клуб "Чукарички" (3:2).
- "Динамо" завершило осінню частину УПЛ на другому місці турнірної таблиці, відставши від "Шахтаря" на два бали.
- У першому матчі після зимової паузи чинні чемпіони України 26 лютого в Києві приймуть "Інгулець".
Читайте також:
Захисник "Динамо" офіційно перебрався до європейського клубу
"Ласкаво просимо": італійський клуб українською мовою представив орендованого форварда "Динамо"