"Привоз" молодого захисника і скасований гол: "Динамо" ледь не зазнало першої поразки в 2022 році

"Привоз" молодого захисника і скасований гол: "Динамо" ледь не зазнало першої поразки в 2022 році

Команда Мірчі Луческу не подужала один із найтитулованіших клубів Болгарії.

У п'ятницю, 4 лютого, київське "Динамо" провело третій спаринг на навчально-тренувальному зборі в Туреччині.

Команда Мірчі Луческу зіграла внічию з одним із найтитулованіших клубів Болгарії - софійським "Левські". Поєдинок на арені Mardan Stadium завершився з рахунком 1:1.

"Біло-сині" виграли перший тайм завдяки голу Віталія Буяльського на 32-й хвилині. Асистував йому з правого краю штрафного Денис Антюх.

У другій половині зустрічі болгарська команда зуміла відігратися. На 76-й хвилині Дімітар Костадінов обікрав захисника "Динамо" Володимира Бражка, прорвався до штрафного майданчика киян і пробив у ближній кут воріт Дениса Бойка.

На 81-й хвилині м'яч знову опинився в сітці воріт "біло-синіх". Проте гол "Левські" не було зараховано арбітром через порушення правил.

Після цього в Туреччині "Динамо" планує провести ще чотири контрольні матчі. 7 лютого "біло-сині" зіграють з чорногорським "Рударом".

Нагадаємо, в першому контрольному матчі турецького збору кияни розгромили болгарський "Лудогорець" (4:1), а потім у вольовому стилі обіграли сербський клуб "Чукарички" (3:2).

"Динамо" завершило осінню частину УПЛ на другому місці турнірної таблиці , відставши від "Шахтаря" на два бали.

, відставши від "Шахтаря" на два бали. У першому матчі після зимової паузи чинні чемпіони України 26 лютого в Києві приймуть "Інгулець".

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