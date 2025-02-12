Приєднався до Леброна Джеймса і Луки Дончича: український баскетболіст знайшов новий клуб у НБА

Український центровий Олексій Лень став гравцем клубу Національної баскетбольної асоціації (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс".

Про підписання 31-річного українського баскетболіста "озерники" оголосили на офіційних сторінах у соцмережах. Термін і деталі угоди не розголошуються.

Як повідомив журналіст Шамс Чаранія, Лень мав намір підписати контракт з іншою командою НБА "Індіаною Пейсерс". Але вирішив приєднатися до "Лейкерс" після того, як обмін центрового "Шарлотт Горнетс" Марка Вільямса до складу каліфорнійців було скасовано через провалене медичне обстеження.

"Лейкерс" стане шостим клубом Леня в НБА, де він виступає від 2013 року, коли "Фінікс Санз" обрав його під п'ятим номером на драфті. Пізніше центровий захищав кольори "Атланти Гокс", "Сакраменто Кінгз", "Торонто Репторс" і "Вашинтон Візардс".

Цього сезону Лень узяв участь у 36 матчах "Сакраменто Кінгз", у яких набирав у середньому 1,4 очка і 1,8 підбирання за 7,2 хвилини на паркеті.

Таким чином, Олексій гратиме в одній команді з легендою НБА Леброном Джеймсом та Лукою Дончичем, якого цієї зими сенсаційно підписали з "Даллас Маверікс", обмінявши на свого центрового Ентоні Девіса.

Лень став третім українцем в історії "Лейкерс". Раніше у складі "озерників" виступали Станіслав Медведенко (2000-2006), який виграв з клубом два чемпіонства (2001, 2002), а також Святослав Михайлюк у 2018-2019 роках

Дебют Леня за "Лейкерс" може відбутися вже 13 лютого, коли каліфорнійці гратимуть проти команди іншого українця – "Юти Джаз" Святослава Михайлюка.

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