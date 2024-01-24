"Приємно творити історію": Ястремська прокоментувала вихід до півфіналу Australian Open-2024

Українська тенісистка Даяна Ястремська на пресконференції висловилася про вихід до півфіналу Australian Open-2024.

У чвертьфіналі австралійського мейджора 23-річна уродженка Одеси перемогла чешку Лінду Носкову та вперше в кар'єрі пройшла до 1/2 фіналу турніру серії Grand Slam.

Ястремська повторила історичний рекорд на Australian Open – вона стала першою від 1978 року тенісисткою з кваліфікації, яка змогла дійти до півфіналу Відкритого чемпіонату Австралії.

"Як сказала на корті, приємно творити історію. Це щось нове для мене та мого покоління, тому що востаннє це трапилось дуже давно. Тоді я ще навіть не народилась. Це приємно. Дуже рада вперше пробитись до півфіналу. Я була нервовою, втомленою та емоційною. На тренуванні перед матчем я розлютилась на свого тренера. Але це нормально, тому що я змогла відкинути емоції та зробила черговий крок.

Цілі перед стартом турніру? Я не думала про це. Приїхала сюди і просто зосереджувалась на грі в кожному матчі, на вдосконаленні. Працювала над деякими особистими аспектами. Це більше пов'язано з мисленням та з тим, як почуваюсь на корті. Я справді не ставила собі за мету дійти до чвертьфіналу, четвертого раунду, півфіналу чи іншої стадії. Просто намагалась насолоджуватись грою.

У чвертьфіналі не мала якоїсь конкретної тактики. Найважливіше для мене було підтримувати енергію, тому що вже зіграла багато матчів на Australian Open-2024 і провела чимало сетів. Та відчувати втому нормально. Основна мета була просто підтримувати енергію і залишатись позитивною, навіть якщо робила дурні помилки. Я намагалась не злитись на себе, тому що розуміла, чому це відбувається. Все просто, не було великого плану", – сказала Ястремська.

Даяна стала другою в історії українкою після Еліни Світоліної, яка дійшла до 1/2 фіналу турніру Великого шолома в одиночному розряді, а також першою, хто дістався цієї стадії саме на Australian Open.

За вихід до фіналу Australian Open-2024 Ястремська побореться з переможницею матчу між "нейтральною" росіянкою Анною Калінською та Чжен Ціньвень з Китаю.

Зазначимо, що ще одна українська тенісистка Марта Костюк не змогла вийти до півфіналу одиночного розряду Australian Open-2024, у напруженій боротьбі поступившись четвертій ракетці світу та чинній чемпіонці US Open американці Корі Гауфф.

Крім того, українка Людмила Кіченок в дуеті з латвійкою Оленою Остапенко вийшла до півфіналу парного розряду Australian Open-2024. За путівку до фіналу вони позмагаються проти дуету Габріела Дабровскі (Канада) / Ерін Раутліфф (Австралія).

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