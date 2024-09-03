"Приїдуть додому і будуть підтримувати війну": український призер Паралімпіади-2024 розніс росіян

Український легкоатлет Олександр Литвиненко після здобуття "бронзи" в стрибках у довжину на Паралімпійських іграх-2024 в Парижі розкритикував допущення до змагань російських спортсменів.

Литвиненко наголосив, що насправді атлети з держави-агресорки аж ніяк не "нейтральні", й після повернення до РФ продовжать підтримувати загарбницьку війну, яку їхня країна веде проти України.

Українець також додав, що програв "непорозумінню", маючи на увазі росіянина Євгенія Торсунова, якому віддали золоту нагороду.

"Лютий-березень я провів у підвалі, нормально не спав, не міг тренуватися. А вони, "нейтральні" росіяни, собі тренувалися спокійно, веселяться, посміхаються. Жоден з них не "нейтральний", вони всі приїдуть додому і будуть підтримувати війну, фотографуватися з "героями "СВО", депутатами – тими, хто нас вбиває.

Дуже задоволений, це моя перша медаль. Мені 34 роки, друга Паралімпіада, може остання. Тому ця медаль для мене важлива. Але мені трішки шкребе на душі, бо я програв цьому непорозумінню. Через це я маю образу, не на когось, а на себе.

Це найважливіша, найважча медаль у моєму житті. Але я б без роздумів її віддав, щоб ще раз побачити свого друга, який зник безвісти", – сказав Литвиненко у коментарі для Суспільне Спорт.

Для Литвиненка це дебютна медаль у кар'єрі на Паралімпіадах. Він також є бронзовим призером чемпіонатів світу в стрибках у довжину 2019 та 2023 років.

Після п'ятого змагального дня Паралімпіади-2024 збірна України посідає десяте місце в медальному заліку, маючи у своєму активі 35 нагород – 5 золотих, 12 срібних і 18 бронзових. За кількістю виграних медалей наша команда йде на п'ятій позиції.

Паралімпійські ігри в Парижі триватимуть до 8 вересня. Україна представляють 140 атлетів, які змагаються у 17 видах спорту. Це рекордна кількість видів спорту в паралімпійській історії України.

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