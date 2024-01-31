"Приїдуть російські кілери": Камбосос розповів, як готуватиметься до титульного бою з Ломаченком

Колишній абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Джордж Камбосос розповів, що до бою проти ексчемпіона світу у трьох дивізіонах Василя Ломаченка йому допомагатимуть готуватись росіяни.

"У мене дуже хороший тренер – Антон, один з головних олімпійських тренерів Росії. До нас приїдуть російські кілери. Колишні радянські кілери приїдуть, щоб перевірити мене та дати мені можливість належно підготуватись.

Очевидно, я виконав багато роботи в Америці, але на цьому етапі мені не потрібна Америка для мого табору. Мій стиль потрібно відточувати проти хлопців, які мають той європейський, російський стиль, радянський стиль, український стиль. Це те, що мені потрібно.

Я маю тренера, який… Це його хліб з маслом, він знає цей стиль і знає спаринг-партнерів. Ми привеземо правильних хлопців до Австралії", – сказав Камбосос у коментарі FightHype.

Поєдинок Ломаченко – Камбосос відбудеться 12 травня в австралійському місті Перт. На кону стоятиме вакантний титул IBF у легкій вазі.

Ломаченко востаннє виходив у ринг у ніч проти 21 травня 2023 року, коли одноголосним суддівським рішенням програв американцю Девіну Гейні у бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

Наприкінці листопада минулого року Гейні вирішив змінити вагову категорію та звільнив усі головні чемпіонські пояси в легкій вазі – WBC, WBA, IBF та WBO.

Камбосос у своєму останньому бою у липні 2023 року переміг британця Максі Г'юза, здобувши другорядний титул IBO в легкій вазі. Перед цим австралієць зазнав двох поспіль поразок від Гейні, втративши звання абсолютного чемпіона світу, яке він виборов у листопаді 2021 року перемогою над американцем Теофімо Лопесом.

Загалом на рахунку 35-річного Ломаченка 17 перемог (11 – нокаутом) і 3 поразки на професійному ринзі. У послужному списку 30-річного Камбососа 21 перемога (10 – нокаутом) і 2 поразки.

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