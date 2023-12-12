"Приймаю пропозицію": Андрій Шевченко офіційно висунутий кандидатом на посаду президента УАФ

Знаменитого футболіста та колишнього головного тренера збірної України Андрія Шевченка офіційно висунуто кандидатом на обрання президентом Української асоціації футболу (УАФ).

Як повідомляється на офіційному сайті організації, станом на 12 грудня 2023 року адміністрація Української асоціації футболу отримала протоколи засідань керівних органів 14-х постійних членів УАФ. Усі вони висунули для обрання президентом УАФ Андрія Шевченка.

"Кандидатура на обрання президентом УАФ пропонується будь-яким постійним членом УАФ та повинна мати мінімальну підтримку з боку щонайменше 1/3 постійних членів УАФ", – йдеться в Статуті Української асоціації футболу.

Як відомо, постійними членами УАФ є 27 організацій. Відповідно, 1/3 складають дев'ять із них. Відтак Шевченко офіційно подолав мінімальний поріг, необхідний для висування на посаду президента УАФ.

Нового президента Української асоціації футболу повинні обрати на позачерговому засіданні Конгресу УАФ, який відбудеться 25 січня 2024 року у столичному Будинку футболу.

Сам Шевченко у своєму акаунті у Facebook вже підтвердив, що балотуватиметься на посаду президента УАФ.

"Я вдячний постійним членам Української асоціації футболу за їхню ініціативу – висунути мою кандидатуру на посаду Президента УАФ.

Розвиток футболу, розвиток українських спортсменів є важливим та відповідальним завданням, яке потребує уваги. Особливо ж її потребує позиція України на міжнародній спортивній арені, захист наших прав, нові партнерства та горизонти, які нас посилять.

Я дякую за висловлену довіру і приймаю пропозицію балотуватися на посаду Президента УАФ. Беру час на підготовку програми та підбір команди, і планую зустрітися з представниками усіх регіональних федерацій. Про свої наступні кроки та рішення буду повідомляти тут, на своїх офіційних сторінках", – написав Шевченко.

Нагадаємо, від 2015 року посаду президента Української асоціації футболу обіймає Андрій Павелко. Проте в лютому 2023 року суд відсторонив функціонера від посади президента УАФ через підозру в розкраданні коштів під час будівництва заводу з виробництва футбольної трави. Від червня цього року Павелко перебуває під вартою без права внесення застави.

Павелко залишається у СІЗО

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