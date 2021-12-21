Прийняла виклик: сексуальна українка в UFC битиметься з суперницею, яку назвала "наркоманкою"

Марина Мороз повернеться в октагон поєдинком з Марією Агаповою.
Єдина представниця України в найпрестижнішому промоушені змішаних єдиноборств UFC Марина Мороз проведе бій із представницею Казахстану Марією Агаповою.
Як повідомляє MMAJunkie, поєдинок відбудеться 5 березня 2022 року в Лас-Вегасі на турнірі UFC 272.
Цікаво, що раніше Мороз і Агапова серйозно поскандалили. Українка під час прямого ефіру в Instagram заявила, що Агапова регулярно вживає наркотичні речовини. Також вона нібито з ножем погрожувала бійцям, через що її виганяли з декількох залів.
Спортсменка родом із Казахстану у відповідь викликала Марину на бій.
"По-перше, вона заздрить мені. По-друге, вона підла. Вона намагалася зруйнувати мою кар'єру. Я втратила спонсорство через її інтерв'ю і потрапила в неприємну ситуації, тому хочу покарати цю с**у.
Ми разом тренувалися, були в одній команді. Але після мого відходу вона почала брехати про мене. Я втратила спонсорів, шанувальників. Це суперпідлий вчинок. Я пішла не через те, що була наркоманкою чи погрожувала комусь ножем, а тому, що посварилася з одним хлопцем.
Вона наговорила про мене багато лайна. Вона брехала, і мене це вибісило. Також вона кинула мого менеджера на гроші. Він дуже приємний хлопець, а вона обдурила його. Мороз - погана людина, я хочу надрати їй зад і набити обличчя.
Вона просто хотіла мене принизити. Я пішла із зали, у мене були проблеми зі здоров'ям, і вона використала це, щоб зруйнувати мою кар'єру. Якщо ти хочеш говорити, то будь готова відповісти за слова", - наводить слова Агапової MMA Junkie.
Раніше повідомлялося, що Мороз почала продавати свої інтимні фото, що викликало неоднозначну реакцію серед її підписників в Instagram.
- Мороз розпочала свою кар'єру в UFC у 2015 році. В активі українки 10 перемог і три поразки. 5 червня вона повинна була провести бій проти француженки Менон Фіоре, але його було скасовано через травму Марини.
- У послужному списку Агапової 10 перемог і дві поразки.
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