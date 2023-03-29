"Прийшов помолитися": Усика помітили у Києво-Печерській лаврі під час виселення УПЦ МП (фото)

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик в середу зранку, 29 березня, був помічений у Києво-Печерській лаврі.

У день, коли УПЦ МП виселяють з Києво-Печерської Лаври, боксер прийшов на богослужіння.

Усик відмовився давати коментарі ЗМІ, наголосивши, що прийшов туди, аби помолитись, а не спілкуватись із журналістами.

Усик помічений біля Лаври / t.me/stranaua

Духівництво Української православної церкви, афільованої з Московським патріархатом, 29 березня має остаточно залишити Києво-Печерську Лавру. Після розірвання договору на оренду території Лаври в УПЦ МП було 20 днів на виселення.

Нагадаємо, Усик повинен був 29 квітня битися з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу, але сторони не змогли погодити умови контракту на поєдинок, через що його було скасовано.

В активі 36-річного Усика 20 перемог (13 – нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

Читайте також:

"Я б насолоджувався можливістю битися з ним знову": Джошуа бажає провести третій поєдинок з Усиком

"Хочу шокувати світ і нокаутувати його": новий потенційний суперник Усика зробив гучну заяву

Промоутер Усика розповів про причини зриву бою з Ф'юрі та назвав наступного ймовірного суперника українця