Призер Олімпіади-2024 Ковтун прокоментував інформацію про можливу зміну спортивного громадянства

Срібний призер Олімпійських ігор-2024 в Парижі у спортивній гімнастиці Ілля Ковтун відреагував на інформацію про можливу зміну спортивного громадянства.

У коментарі Tribuna.com 21-річний український гімнаст відмовився особисто прояснити ситуацію, яка склалася.

"За інформацією звертайтеся до мого особистого тренера. Дякую", – сказав Ковтун.

Раніше стало відомо, що Ковтун і його особиста тренерка Ірина Горбачева можуть змінити спортивне громадянство і почати представляти Хорватію замість України. За словами Горбачевої, остаточне рішення буде ухвалене до кінця цього року.

Додамо, що Ковтун та Горбачева весь 2024 рік готувались до змагань у Хорватії. Спортсмен не повертався до України після Олімпіади в Парижі.

Нагадаємо, Ковтун на Олімпіаді-2024 виборов "срібло" у вправах на паралельних брусах. Це його перша олімпійська медаль у кар'єрі.

Також він двічі ставав четвертим на Іграх у Парижі – у вільних вправах та в особистому багатоборстві. Крім того, Ілля посів п'яте місце у складі збірної України у командному багатоборстві.

Ігри в Парижі стали вже другою Олімпіадою в кар'єрі Ковтуна. На дебютних для себе Іграх у Токіо 2021 року він посів 11-те місце в особистому багатоборстві та став сьомим у команді.

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