Призер Олімпіади мало не загинув в авіакатастрофі у Словаччині: деталі інциденту

Літак, за штурвалом якого був олімпійський призер Радослав Жидек, розбився у Словаччині. Спортсмен дивом вижив.

Словацький сноубордист Радослав Жидек дивом залишився живий після авіакатастрофи.

Про це повідомляє Noviny.

У літака, яким керував спортсмен, виникли технічні проблеми, які призвели до втрати тяги. Він впав на стайню та загорівся.

Окрім сноубордиста у літаку була ще одна людина - обом вдалося вибратися з нього. Одного з них з опіками медики доставили до Жилінської лікарні.

Зазначається також, що на момент аварії коней у стайні не було.

Жидек перший в історії Словаччини призер зимових Олімпійських ігор. 2006 року він виборов срібну медаль у сноубордкросі.

Нагадаємо, що учасника Олімпіади-2016 Шавеса Гарта, який мав святкувати 30-річчя, застрелили під час інциденду на Багамських островах.

Читайте також:

Перебуває в комі: відомий легкоатлет потрапив у жахливу ДТП

Помер легендарний американський боксер, який мав шалену силу удару та бився з Мохаммедом Алі

У Зімбабве футбольного фаната зарубали мачете через поразку "Манчестер Юнайтед"