Призер Олімпійських ігор у Токіо виставив на аукціон свою медаль, гроші підуть на допомогу ЗСУ

Призер Олімпійських ігор у Токіо виставив на аукціон свою медаль, гроші підуть на допомогу ЗСУ

Станіслав Горуна віддає найціннішу нагороду заради української армії.

Український каратист Станіслав Горуна виставив на продаж продаж бронзову медаль Олімпіади-2020 в Токіо. Виручені кошти він передасть на потреби Збройних сил України.

Як повідомляє Tribuna.com, 33-річний спортсмен продає свою нагороду за допомогою аукціон на платформі eBay. Стартова ціна лота - 10 тисяч доларів.

"Доброго дня. Ми з України, а в Україні - війна. Нас атакує російська армія за наказом президента РФ. Тут тисячі смертей і десятки тисяч поранених. Мільйони людей залишились без дому. Але наша армія героїчно воює і відбиває рідну землю у ворога.

Моя олімпійська медаль - найцінніша з понад 200 медалей, які я здобув за 19 років кар'єри. Вона символізує всю пророблену мною роботу в спортзалі та на змаганнях. Символізує кожну перемогу, здобуту на шляху до Олімпіади. Я хочу продати її на аукціоні і підтримати свій народ в цей складний час. Немає зараз нічого важливішого за Україну", - прокоментував свій вчинок Горуна.

Зазначимо, що до аукціону долучилося багато відомих спортсменів. Серед лотів навіть футболка найкращого футболіста світу за версією ФІФА Роберта Левандовські з його автографом.

Раніше повідомлялося, що Горуна звернувся до росіян із закликом піднятися і повалити путінський режим. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну каратист одразу ж вступив до лав Збройних сил України, аби захищати країну від окупантів.

Читайте також:

Відомий український тренер воює у лавах ЗСУ на півдні України, а його сини вступили до тероборони

"Чи поб'ють Путіна": брати Клички потрапили на обкладинку польського журналу (фото)

"На український народ їм глибоко начхати": Хацкевич "розніс" білоруських спортсменів за позицію щодо війни