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Призер Олімпійських ігор у Токіо виставив на аукціон свою медаль, гроші підуть на допомогу ЗСУ

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Призер Олімпійських ігор у Токіо виставив на аукціон свою медаль, гроші підуть на допомогу ЗСУ

Associated Press

Станіслав Горуна віддає найціннішу нагороду заради української армії.

Український каратист Станіслав Горуна виставив на продаж продаж бронзову медаль Олімпіади-2020 в Токіо. Виручені кошти він передасть на потреби Збройних сил України.

Як повідомляє Tribuna.com, 33-річний спортсмен продає свою нагороду за допомогою аукціон на платформі eBay. Стартова ціна лота - 10 тисяч доларів. 

"Доброго дня. Ми з України, а в Україні - війна. Нас атакує російська армія за наказом президента РФ. Тут тисячі смертей і десятки тисяч поранених. Мільйони людей залишились без дому. Але наша армія героїчно воює і відбиває рідну землю у ворога.

Моя олімпійська медаль - найцінніша з понад 200 медалей, які я здобув за 19 років кар'єри. Вона символізує всю пророблену мною роботу в спортзалі та на змаганнях. Символізує кожну перемогу, здобуту на шляху до Олімпіади. Я хочу продати її на аукціоні і підтримати свій народ в цей складний час. Немає зараз нічого важливішого за Україну", - прокоментував свій  вчинок Горуна.

Зазначимо, що до аукціону долучилося багато відомих спортсменів. Серед лотів навіть футболка найкращого футболіста світу за версією ФІФА Роберта Левандовські з його автографом.

Раніше повідомлялося, що Горуна звернувся до росіян із закликом піднятися і повалити путінський режим. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну каратист одразу ж вступив до лав Збройних сил України, аби захищати країну від окупантів.

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