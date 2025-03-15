Призерка Олімпійських ігор у дзюдо Дар'я Білодід стала футболісткою українського клубу

Зіркова українська дзюдоїстка Дар'я Білодід стала гравчинею футбольного клубу "Металіст 1925".

Як повідомляється на клубних сторінках у соцмережах, 24-річна Білодід підписала контракт з жіночою командою харків'ян.

Білодід виступатиме за "Металіст 1925" під 77-м номером. Найближчим часом вона приєднається до тренувального процесу команди.

Дар'я Білодід / Фото: "Металіст 1925"

"Співпраця між "Металістом 1925" та легендарною українською дзюдоїсткою, амбасадоркою клубу Дар'єю Білодід виходить на новий рівень. Чемпіонка світу, Європи та призерка Олімпійських ігор офіційно стала гравчинею жіночої команди "Металіста 1925".

Дар'я вже підписала контракт гравчині та найближчим часом приєднається до тренувального процесу команди. Її перехід – це не просто яскрава подія для українського спорту, а й крок до популяризації жіночого футболу. У клубі розраховують, що Білодід зможе зробити свій внесок у команду не лише завдяки переможному менталітету, а й безпосередньо на футбольному полі", – йдеться в заяві харківського клубу.

Дар'я Білодід / Фото: "Металіст 1925"

Жіноча команда "Металіста 1925" завершила регулярний чемпіонат на 3-му місці та забезпечила собі місце у чемпіонській групі. Перша гра другої частини сезону відбудеться у понеділок, 17 березня.

Білодід є бронзовою призеркою Олімпіади-2020 у Токіо у ваговій категорії до 48 кг. На Олімпіаді-2024 в Парижі Дар'я змагалася у вазі до 57 кг і вибула в 1/8 фіналу через дискваліфікацію.

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