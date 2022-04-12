Призерка Паралімпіади-2020 продасть медаль, щоб зібрати кошти на відновлення рідного університету

Призерка Паралімпіади-2020 продасть медаль, щоб зібрати кошти на відновлення рідного університету

Навчальний заклад, у якому навчалася Литовченко, постраждав під час війни.

Призерка Паралімпіади-2020 у Токіо з настільного тенісу Марина Литовченко виставила на аукціон свою золоту нагороду.

Про це спортсменка повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Виручені від продажу медалі кошти українська спортсменка планує витратити на відновлення Харківського національного університету ім. В.М. Каразіна, який постраждав під час війни, та допомога викладачам.

"Сьогодні моя країна демонструє незламний дух і жагу до такої необхідної перемоги. Щодня моє місто Харків та Університет героїчно тримається. Давайте допоможемо разом йому вистояти!"

Всі охочі можуть писати у коментарях під постом чи особистих повідомленнях готовність брати участь у цьому аукціоні. Він триватиме до 30 квітня. Стартова ціна медалі – 10 тисяч доларів", – написала Литовченко.

Нагадаємо, що xемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександр Усик вирішив створити благодійний фонд Usyk Foundation. Його метою буде підтримка захисників України та людей, які постраждали від війни.

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