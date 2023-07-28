Призупинена, але не скасована: FIE оприлюднила ганебну заяву щодо дискваліфікації Харлан

Міжнародна федерація фехтування (FIE) не скасовувала, а призупинила дискваліфікацію української шаблістки Ольги Харлан на чемпіонаті світу-2023 з фехтування.

Своє рішення FIE опублікувала на офіційному сайті.

На спеціальній пресконференції у Мілані, де триває планетарна першість з фехтування, представники FIE повідомили, що Харлан зможе виступити в командному турнірі на ЧС.

Однак у FIE пояснили, що дискваліфікація Харлан не скасована, а саме призупинена. Міжнародна федерація фехтування заявила, що вважає "чорну картку" для українки правомірною і такою, що відповідає усім правилам.

Однак після консультацій з Міжнародним олімпійським комітетом FIE вирішила дозволити Харлан змагатися на чемпіонаті світу для дотримання "олімпійського духу".

Раніше ЗМІ повідомили, що Міжнародна федерація фехтування скасувала дискваліфікацію Харлан на чемпіонаті світу.

Дискваліфікація Харлан на ЧС з фехтування: що відомо

Нагадаємо, 27 липня Харлан дискваліфікували з чемпіонату світу-2023 з фехтування через відмову потиснути руку росіянці Анні Смірновій після перемоги над нею в поєдинку першого раунду.

Замість рукостискання Харлан запропонувала суперниці "стукнутися" шаблями. Однак Смірнова відхилила пропозицію українки та влаштувала провокацію.

Російська шаблістка не залишала фехтувальну доріжку понад 50 хвилин і подала протест проти українки через відсутність "прояву поваги", після чого організатори турніру дискваліфікували Харлан.

Повідомлялося, що після отримання "чорної картки" Харлан загрожує тривале відсторонення від змагань. Федерація фехтування України висловила наміри оскаржувати дискваліфікацію Харлан.

Сама Ольга у відеозверненні емоційно прокоментувала скандал із дискваліфікацією. Також Харлан назвала винних у її дискваліфікації на ЧС з фехтування.

Після гучного скандалу Міжнародний олімпійський комітет (МОК) надав Харлан автоматичну ліцензію на Олімпіаду-2024. Президент МОК Томас Бах надіслав листа фехтувальниці, де запевнив у солідарності з українськими спортсменами.

Скандал із Харлан і росіянкою: МОК не змовчав

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