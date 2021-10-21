"Про повій подбає саме життя": сексапільна дружина зіркового футболіста ПСЖ пробачила йому зраду

"Про повій подбає саме життя": сексапільна дружина зіркового футболіста ПСЖ пробачила йому зраду

Схоже, що Мауро Ікарді та Ванда Нара знову разом.

Одна з найвідоміших пар світового футболу, форвард ПСЖ Мауро Ікарді та його дружина і за сумісництвом агент Ванда Нара, помирилися після гучного любовного скандалу. Про це можна судити з огляду на їхні останні публікації в Instagram.

Нещодавно 34-річна білявка в соцмережах звинуватила чоловіка в подружній зраді. "Ти вбив ще одну сім'ю заради повії!", - написала Ванда у сторіз Instagram, відписалася від футболіста та видалила всі спільні фотографії. А ЗМІ повідомляли, що коханкою-розлучницею була аргентинська модель, акторка і співачка Євгенія Суарес.

Через сімейні обставини Ікарді пропустив тренування ПСЖ, а Ванда залишила Париж разом з дітьми. Проте 20 жовтня Ікарді опублікував у себе в Instagram спільну фотографію з дружиною, де ніжно її обіймає.

"Дякую, моя любов, за те, що продовжуєш вірити в нашу прекрасну сім'ю, спасибі за те, що ти є двигуном нашого спільного життя. Я люблю тебе. Як боляче завдавати болю своїм близьким. Зцілитися можна лише тоді, коли отримуєш прощення від тих, кому ти заподіяв біль", - написав Мауро під знімком.

Пізніше аргентинський футболіст виклав ще два фото з дружиною.

"Обійми мене міцніше і ніколи не відпускай, Вандо", - підписав першу світлину нападник ПСЖ.

На другому фото зіркового футболіста палко обіймає дружина, яку він і відмітив у підписі.

Ймовірно, Ванда вирішила пробачити чоловікові зраду. 21 жовтня вона вперше після конфлікту опублікувала спільні фото з чоловіком і додала підпис: "Я думаю про свою сім'ю. Про повій подбає саме життя".

instagram.com/wanda_icardi

Нара й Ікарді одружилися 27 травня 2014 року. Ванда пішла до Мауро від іншого футболіста - Максі Лопеса .

. Від першого шлюбу у ексмоделі залишилося троє синів. Нинішньому чоловікові Нара народила двох дочок.

У 2015 році Ікарді звільнив свого агента, функції якого після цього стала виконувати його дружина.

instagram.com/wanda_icardi

instagram.com/wanda_icardi

instagram.com/wanda_icardi

instagram.com/wanda_icardi

instagram.com/wanda_icardi

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