Про Україну не забув: чотириразовий чемпіон Формули-1 презентував новий шолом із синьо-жовтою стрічкою

Чотириразовий чемпіон світу, який напередодні анонсував завершення кар'єри у Формулі-1, представив оновлений дизайн шолома для Гран-прі Угорщини, що відбудеться вже цього вікенду.

Оригінальний шолом виконаний у білому кольорі. Вертикальні смуги по центру утворюють прапор Німеччини - батьківщини пілота. А внизу розташована синьо-жовта стрічка, присвячена Україні. Крім того, на шоломі є напис "Let the children play" ( "Дайте дітям грати") - також відсилання до війни, яку Росія розв'язала проти нашої країни.

twitter.com/JMD_helmets

twitter.com/JMD_helmets

twitter.com/JMD_helmets

twitter.com/JMD_helmets

Додамо, що Феттель активно підтримує Україну від самого початку повномасштабного вторгнення з боку РФ. Так, німець спочатку пофарбував свій шолом у синьо-жовті кольори. На ньому також зображений голуб миру та напис "No war" ("Ні війні"). Пізніше Себастьян закликав фінансово допомагати Україні. У знак подяки Феттелу нещодавно презентували вишиванку.

Раніше повідомлялося, що пілоти "Формули-1", включно з Феттелем та дворазовим чемпіоном світу іспанцем Фернандо Алонсо, провели акцію на підтримку України.

Станом на 28 липня німецький пілот провів 290 гонок у Формулі-1, здобув 53 перемоги та 122 рази підіймався на п'єдестал пошани, заробив 3 076 очок. Він здобув 4 чемпіонські титули, виступаючи за команду Red Bull у 2010-2013 роках.

У сезоні-2022 Феттель виступає за команду Aston Martin і наразі посідає 14-те місце в особистому заліку пілотів, набравши 15 очок. Лідує чинний чемпіон світу, пілот Red Bull Макс Ферстаппен (233 бали), найближчим переслідувачем якого є Шарль Леклер (170 очок) з Ferrari.

Феттель є наймолодшим чемпіоном в історії Формули-1. Себ виграв чемпіонство у 23 роки і 134 дні. За цим показником він випереджає не тільки Макса Ферстаппена, а й Льюїса Гемілтона та Фернандо Алонсо.

Читайте також:

"Якби ви знали, паничі...": Андрій Шевченко виразно продекламував поезію Кобзаря (відео)

Українська тенісистка завдяки вольовій перемозі вийшла до півфіналу турніру WTA у Варшаві

Зіркового фінського волейболіста виключили зі збірної через виступи в чемпіонаті Росії