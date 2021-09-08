"Про його тіло потрібно піклуватися, як про Ferrari": колишній шефкухар Роналду розповів про чемпіонське харчування Кріштіану

Стало відомо, якої дієти дотримується легендарний футболіст.
Джорджіо Бароне, колишній шефкухар зіркового новачка "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду, розповів про харчування португальського форварда.
"У його раціоні немає дорогих продуктів, але є здорова їжа. Я використовував органічні і натуральні продукти - рибу, курку, телятину, яйця, авокадо, кокосове масло і чорний рис.
Про його тіло потрібно піклуватися так, ніби це Ferrari. Я готував на кокосовій олії. Також важливо пити багато води - але очищеної. І багато пити.
Звичайно, все це поєднується з важкими тренуваннями. Але відпочинок так само важливий, як тренування і харчування, у тому числі після обіду. І їсти рано ввечері, а не пізно", - цитує Бароне Mirror.
Також Джорджіо розповів, що улюблена їжа Кріштіану - риба, нежирні білкові страви, цільнозернові продукти і салати, оскільки білки допомагають нарощувати і відновлювати м'язи і уповільнюють їхнє старіння.
Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Роналду прибув на перше тренування в "Манчестер Юнайтед" на розкішному авто і похизувався трюками.