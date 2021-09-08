Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіЗдоров’яСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

"Про його тіло потрібно піклуватися, як про Ferrari": колишній шефкухар Роналду розповів про чемпіонське харчування Кріштіану

Дата публікації
Перегляди
152
"Про його тіло потрібно піклуватися, як про Ferrari": колишній шефкухар Роналду розповів про чемпіонське харчування Кріштіану

instagram.com/cristiano

Стало відомо, якої дієти дотримується легендарний футболіст.

Джорджіо Бароне, колишній шефкухар зіркового новачка "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду, розповів про харчування португальського форварда.

"У його раціоні немає дорогих продуктів, але є здорова їжа. Я використовував органічні і натуральні продукти - рибу, курку, телятину, яйця, авокадо, кокосове масло і чорний рис.

Про його тіло потрібно піклуватися так, ніби це Ferrari. Я готував на кокосовій олії. Також важливо пити багато води - але очищеної. І багато пити.

Звичайно, все це поєднується з важкими тренуваннями. Але відпочинок так само важливий, як тренування і харчування, у тому числі після обіду. І їсти рано ввечері, а не пізно", - цитує Бароне Mirror.

Також Джорджіо розповів, що улюблена їжа Кріштіану - риба, нежирні білкові страви, цільнозернові продукти і салати, оскільки білки допомагають нарощувати і відновлювати м'язи і уповільнюють їхнє старіння.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Роналду прибув на перше тренування в "Манчестер Юнайтед" на розкішному авто і похизувався трюками.

Наступна публікація