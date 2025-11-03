"Про "золото" УПЛ можна вже забути": легенда "Динамо" відреагував на поразку від "Шахтаря"

"Шахтар" – "Динамо" / © ФК Шахтар

Колишній гравець і тренер київського "Динамо" Йожеф Сабо поділився враженнями від матчу "біло-синіх" проти донецького "Шахтаря" у межах 11-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.

"Однозначно можу сказати, що гравці "Шахтаря" набагато, на голову, індивідуально сильніші за динамівців. У "Динамо" геть немає середньої лінії. Немає гравців, які б могли створити атаку.

З такою грою та складом про "золото" УПЛ можна вже забути. Потрібно підсилення, але де його брати? Де взяти хорошого нападника? Де взяти класних півзахисників, які будуть годувати нападника передачами, прострілами? Для цього потрібні зовсім інші витрати. У Шовковського зараз гравців на два склади, але сенсу від того жодного", – розповів Сабо в ексклюзивному інтерв'ю сайту BLIK.ua.

Зазначимо, що Сабо – легенда "Динамо". Він грав за "біло-синіх" від 1959 до 1969 року. В складі київського клубу чотири рази виграв чемпіонат (1961, 1966, 1967, 1968) та двічі Кубок СРСР (1964, 1966).

Також Йожеф п'ять разів був головним тренером "Динамо" (1992, 1994, 1995-1997, 2004-2005, 2007). Під його керівництвом команда виграла по два чемпіонати (1994, 1996) та Кубки України (1996, 2005).

Окрім роботи з "Динамо", він двічі очолював збірну України (1994, 1996-1999).

Нагадаємо, Класичне на "Арені Львів" завершилося перемогою "Шахтаря" з рахунком 3:1 . Підопічні Арди Турана взяли реванш у "Динамо" за поразку (1:2) в матчі 1/8 фіналу Кубка України.

Таким чином, "Шахтар" перервав безпрограшну серію "Динамо" в УПЛ, яка була рекордною в історії столичного клубу.

Перемога над киянами дозволила "Шахтарю" (24 очки) зміцнити своє лідерство в турнірній таблиці УПЛ. "Динамо" (20 балів) залишилося на другому місці.

Раніше повідомлялося, що гравець "Шахтаря" прокоментував сутичку з Ярмоленком, який схопив його за горло у Класичному.