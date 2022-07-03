Пробили чергове дно: Тимощук та ще один ексгравець збірної України зіграють у Росії в "матчі легенд"

Пробили чергове дно: Тимощук та ще один ексгравець збірної України зіграють у Росії в "матчі легенд"

Колишні футболісти збірної України Анатолій Тимощук та Олександр Співак візьмуть участь у "матчі легенд" московського "Спартака" та санкт-петербурзького "Зеніту".

Поки український народ уже п'ятий місяць героїчно протистоїть повномасштабному вторгненню російських окупантів, українські футболісти-зрадники продовжують насолоджуватися життям в країні-агресорці.

Анатолій Тимощук та Олександр Співак 8 липня у виставковому поєдинку в Санкт-Петербурзі зіграють за "Зеніт", за який вони виступали під час ігрової кар'єри, повідомляє офіційний сайт Російського футбольного союзу (РФС).

Тимощук був рекордсменом за кількістю зіграних матчів за збірну України (144). Проте 11 березня Анатолія офіційно викреслили з історії українського футболу. Його позбавили всіх титулів, нагород, почесних звань, тренерської ліцензії та довічно заборонили займатися футбольною діяльністю на території України. Також у Тимощука відібрали звання "Почесного громадянина міста Луцьк".

Від початку збройної агресії Росії проти України Тимощук ніяк не засудив дії окупантів, а також продовжив працювати в санкт-петербурзькому "Зеніті". Своєю чергою, батько Анатолія, який проживає в Луцьку, записався до тероборони міста.

Що стосується Олександра Співака, на його рахунку 3 матчі за збірну Україну. Від початку російського вторгнення на територію України він публічно не висловлював свою позицію щодо війни. В чемпіонаті України Співак виступав за "Чорноморець", "Шахтар", "Сталь" Алчевськ, "Зірку" та "Металург" Запоріжжя.

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