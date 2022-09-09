Пробили дно: колишній суперник збірної України у відборі на ЧС-2022 анонсував спаринг із Росією

Збірна Боснії та Герцеговини оголосила, що зіграє товариський матч з командою РФ, незважаючи на повномасштабне вторгнення російських військ до України.

Федерація футболу Боснії та Герцеговини прийняла пропозицію Російського футбольного союзу (РФС) щодо проведення контрольного поєдинку. Зустріч відбудеться 19 листопада у Санкт-Петербурзі.

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Зазначається, що 9 вересня відбулось засідання надзвичайного комітету Футбольної асоціації Боснії та Герцеговини. На ньому було вирішено дати згоду на товариський матч зі збірною країни-агресорки.

Додамо, що Боснія та Герцеговина була суперником збірної України у групі кваліфікації на Чемпіонат світу-2022. У Львові команди зіграли внічию (1:1), а на виїзді українці обіграли балканців (0:2) та завоювали путівку до плейоф відбору на мундіаль.

Раніше у РФ заявили про організацію товариських матчів із Киргизстаном та Іраном.

Нагадаємо, УЄФА подовжив "бан" клубам і збірним Росії у міжнародних змаганнях через повномасштабне вторгнення до України. Ще в перші дні повномасштабного вторгнення російських військ до України УЄФА та ФІФА відсторонили клуби та збірні РФ від участі у турнірах під своєю егідою. Тепер же УЄФА заборонив росіянам брати участь у змаганнях і в сезоні-2022/23.

Водночас зазначимо, що Росію досі не виключили з УЄФА та ФІФА. Рішення, яке УЄФА ухвалив 2 травня, також не передбачає позбавлення країни-агресорки членства в європейській футбольній організації.

Росіяни востаннє провели матч у відборі до ЧС-2022 у листопаді минулого року. Тоді вони поступилися Хорватії 0:1.

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