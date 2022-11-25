Пробили дно: сербські фанати скандували кричалку про братання з росіянами перед матчем ЧС-2022

Скандальною поведінкою відзначилися сербські фанати перед матчем проти Бразилії на чемпіонаті світу-2022 з футболу.

На поєдинок, який відбувся 24 листопада в Лусаїлі, деякі уболівальники балканської збірної прийшли в футболках збірної Росії. Також були фанати з шаликами та прапорами, на яких зображені герби РФ та Сербії.

Перед початком зустрічі вони вигукували "Крим – Росія! Косово – Сербія!" та образливу кричалку на адресу НАТО.

До соцмереж потрапило відео, на якому сербські фанати скандують "Сербія і Росія – брати навіки".

"Serbia and Russia are brothers forever" - Serbian fans shout before the match with Brazil. pic.twitter.com/9Iz8HMYU2V — Oriannalyla (@Lyla_lilas) November 24, 2022

Додамо, що бразильці на футбольному полі покарали сербських уболівальників за такі огидні дії. "Селесао" здобули перемогу над Сербією з рахунком 2:0 .

Огляд матчу

В іншому матчі першого туру квартету G Швейцарія мінімально перемогла Камерун – 1:0 .

Камерун – . У другому турі 28 листопада Бразилія поміряється силами зі Швейцарією, а Камерун зіграє з Сербією. До плейоф вийдуть дві найкращі команди кожної групи.

Раніше повідомлялося, що гравець збірної Камеруну вийшов на матч ЧС-2022 із прапором країни-агресорки на бутсах.

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