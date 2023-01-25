Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Пробито чергове дно: фанат прийшов на матч росіянина на Australian Open у футболці з символом окупантів

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
4610
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Пробито чергове дно: фанат прийшов на матч росіянина на Australian Open у футболці з символом окупантів

Андрій Рубльов розгромно програв Новаку Джоковичу в 1/4 фіналу Australian Open / Фото: Associated Press

Також за межами арени були вболівальники з прапорами "ДНР" та із зображенням Путіна.

Під час чвертьфінального матчу Australian Open-2023 між росіянином Андрієм Рубльовим та сербом Новаком Джоковичем один з уболівальників був на трибунах у футболці з літерою "Z" – символом повномасштабного вторгнення РФ до України.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Зазначається, що елементи одягу, які демонструють білу літеру "Z", входять до списку заборонених речей на Australian Open. Проте чоловік знехтував правилами організаторів змагань і осоромився на весь світ, у такий спосіб публічно підтримавши державу-агресорку.

© ua.tribuna.com
Фото: ua.tribuna.com

Крім того, за межами тенісної арени були помічені вболівальники з прапорами так званої "ДНР" та із зображенням кремлівського диктатора Володимира Путіна.

На корті ж спортсмена з країни-терористки спіткала невдача – Рубльов вилетів з турніру, розгромно поступившись Джоковичу з рахунком 1:6, 2:6, 4:6.

Додамо, що організатори Australian Open-2023 допустили до змагань гравців з Росії та Білорусі, проте тільки в нейтральному статусі: без прапорів, гімнів та іншої національної символіки.

Нагадаємо, на матчі першого кола Australian Open-2023 між українкою Катериною Байндль та росіянкою Каміллою Рахімовою трапився скандал. Група уболівальників прийшла на поєдинок з прапором РФ і обличчям кремлівського диктатора Володимира Путіна на футболці. У відповідь на ганебну витівку організатори турніру офіційно заборонили приносити на ігри прапори країн-агресорок.

Читайте також:

Російський тенісист пожалівся на фанатів з прапором України під час матчу Australian Open: подробиці

Українська тенісистка вийшла до півфіналу парного турніру Australian Open-2023

У фіналі знищила росіянку: українська тенісистка стала чемпіонкою турніру в Туреччині

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
4610
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація