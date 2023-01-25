Пробито чергове дно: фанат прийшов на матч росіянина на Australian Open у футболці з символом окупантів

Також за межами арени були вболівальники з прапорами "ДНР" та із зображенням Путіна.

Під час чвертьфінального матчу Australian Open-2023 між росіянином Андрієм Рубльовим та сербом Новаком Джоковичем один з уболівальників був на трибунах у футболці з літерою "Z" – символом повномасштабного вторгнення РФ до України.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Зазначається, що елементи одягу, які демонструють білу літеру "Z", входять до списку заборонених речей на Australian Open. Проте чоловік знехтував правилами організаторів змагань і осоромився на весь світ, у такий спосіб публічно підтримавши державу-агресорку.

Фото: ua.tribuna.com

Крім того, за межами тенісної арени були помічені вболівальники з прапорами так званої "ДНР" та із зображенням кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Just took a walk around Melbourne Park after filing and a group of people were standing on the Rod Laver Arena steps, holding up a flag with Vladimir Putin’s face and chanting in support of Russia. pic.twitter.com/2p0LfkyVC3 — Tumaini Carayol (@tumcarayol) January 25, 2023

На корті ж спортсмена з країни-терористки спіткала невдача – Рубльов вилетів з турніру, розгромно поступившись Джоковичу з рахунком 1:6, 2:6, 4:6.

Додамо, що організатори Australian Open-2023 допустили до змагань гравців з Росії та Білорусі, проте тільки в нейтральному статусі: без прапорів, гімнів та іншої національної символіки.

Нагадаємо, на матчі першого кола Australian Open-2023 між українкою Катериною Байндль та росіянкою Каміллою Рахімовою трапився скандал. Група уболівальників прийшла на поєдинок з прапором РФ і обличчям кремлівського диктатора Володимира Путіна на футболці. У відповідь на ганебну витівку організатори турніру офіційно заборонили приносити на ігри прапори країн-агресорок.

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