"Проблема, яка протягом року не давала грати на 100%": півзахисник "Шахтаря" переніс операцію на гомілці

Півзахисник донецького "Шахтаря" Георгій Судаков переніс планове хірургічне втручання на м'язах гомілки.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

На відновлення 20-річному футболісту знадобиться 5-6 тижнів.

⚒ Георгій Судаков переніс планову операцію на м'язах гомілки.



Строк відновлення півзахисника – 5–6 тижнів.



Бажаємо якнайшвидшого одужання, Георгію! #Shakhtar pic.twitter.com/XQo75wbXbM — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 25, 2022

Сам Судаков у своєму Instagram прокоментував операцію.

"Проблема, яка протягом року не давала мені грати на 100 відсотків, нарешті ми її вирішили. Починається новий етап – відновлення, підготовка, працюємо, як завжди, на повну", – написав Судаков.

Нагадаємо, що днями вінгер донецького "Шахтаря" Мар'ян Швед теж переніс операцію. На повне відновлення йому знадобиться до 8 тижнів.

У поточному сезоні Судаков провів 19 матчів за "Шахтар", у яких відзначився одним голом та шістьма результативними передачами.

"Шахтар" з 30 очками йде на зимову перерву, перебуваючи на другій позиції турнірної таблиці УПЛ.

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