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"Проблема, яка протягом року не давала грати на 100%": півзахисник "Шахтаря" переніс операцію на гомілці

Автор
Марія ПономаренкоМарія Пономаренко
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"Проблема, яка протягом року не давала грати на 100%": півзахисник "Шахтаря" переніс операцію на гомілці

Фото: ФК Шахтар

Процес відновлення триватиме близько 5-6 тижнів.

Півзахисник донецького "Шахтаря" Георгій Судаков переніс планове хірургічне втручання на м'язах гомілки.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

На відновлення 20-річному футболісту знадобиться 5-6 тижнів.

Сам Судаков у своєму Instagram прокоментував операцію.

"Проблема, яка протягом року не давала мені грати на 100 відсотків, нарешті ми її вирішили. Починається новий етап – відновлення, підготовка, працюємо, як завжди, на повну", – написав Судаков.

Нагадаємо, що днями вінгер донецького "Шахтаря" Мар'ян Швед теж переніс операцію. На повне відновлення йому знадобиться до 8 тижнів.

  • У поточному сезоні Судаков провів 19 матчів за "Шахтар", у яких відзначився одним голом та шістьма результативними передачами.
  • "Шахтар" з 30 очками йде на зимову перерву, перебуваючи на другій позиції турнірної таблиці УПЛ.

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Дата публікації
Перегляди
166
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