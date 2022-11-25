"Проблема, яка протягом року не давала грати на 100%": півзахисник "Шахтаря" переніс операцію на гомілці

Процес відновлення триватиме близько 5-6 тижнів.
Півзахисник донецького "Шахтаря" Георгій Судаков переніс планове хірургічне втручання на м'язах гомілки.
Про це повідомляє пресслужба "гірників".
На відновлення 20-річному футболісту знадобиться 5-6 тижнів.
⚒ Георгій Судаков переніс планову операцію на м'язах гомілки.— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 25, 2022
Строк відновлення півзахисника – 5–6 тижнів.
Бажаємо якнайшвидшого одужання, Георгію! #Shakhtar pic.twitter.com/XQo75wbXbM
Сам Судаков у своєму Instagram прокоментував операцію.
"Проблема, яка протягом року не давала мені грати на 100 відсотків, нарешті ми її вирішили. Починається новий етап – відновлення, підготовка, працюємо, як завжди, на повну", – написав Судаков.
Нагадаємо, що днями вінгер донецького "Шахтаря" Мар'ян Швед теж переніс операцію. На повне відновлення йому знадобиться до 8 тижнів.
- У поточному сезоні Судаков провів 19 матчів за "Шахтар", у яких відзначився одним голом та шістьма результативними передачами.
- "Шахтар" з 30 очками йде на зимову перерву, перебуваючи на другій позиції турнірної таблиці УПЛ.
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