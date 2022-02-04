Пробник для парфумів: російський хокеїст розповів, як у Фінляндії ставляться до вакцини "Супутник V"

Там її сприймають із жартом.

Російський хокеїст фінського клубу "Ессята" Костянтин Волков розповів, як у його команді ставляться до вакцини " Супутник V ".

Про це голкіпер розповів в інтерв'ю для "Чемпіонату".

"Схожі лише на те, що нація любить горілку — мене перші місяці повсюдно запитували про горілку і росіян. Я горілку не можу терпіти і не п'ю її взагалі. У них інша культура харчування, довелося адаптуватися до їжі, досі не можу їх деякі продукти їсти.

Система тренувань теж інша, навіть чемпіонат побудований інакше — у них завжди вихідна неділя, а в Росії все одно, коли ти граєш і тренуєшся. Ще тут постійно жартують про Путіна, про "Супутник".

У нас була загальнокомандна вечеря влітку перед початком чемпіонату — там були заслужені ветерани місцевого хокею, штовхнули промову фінською, мені ніхто не перекладав. Від клубу там були подарунки – все, що роблять у місті. Були чашки з емблемою клубу, кава місцева, а також пробники парфумів у прозорій пробірці. Я сидів із фінами за столом, один із них узяв цей пробник, простягнув і сказав: Тримай, це твоя вакцина "Супутник", — усі почали сміятися. Я не знаю, що пишуть у них у новинах, але вони до цієї вакцини ставляться зі сміхом", - сказав Волков.

Читайте також:

"Ми явно з ними не друзі": українська бобслеїстка категорично відхрестилася від дружби з російськими спортсменами

"Покладемо душу й тіло, щоб потрапити до фіналу": капітан збірної України - про матч із Росією на ЧЄ з футзалу

Керівник українського футзалу про півфінал Чемпіонату Європи: не думаю, що ми будемо тиснути руки росіянам