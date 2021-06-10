"Продалися Росії": Мережа вибухнула гнівом через заборону "Героям слава" на формі збірної України

Фанати з усього світу обурені рішенням УЄФА та пишуть чимало звинувачень на адресу організації.

Рішення УЄФА зобов’язати збірну України прибрати з ігрової форми на Євро-2020 напис "Героям слава" викликало шалену хвилю обурення в Мережі.

Користувачі соцмереж заполонили офіційні сторінки європейської організації та висловили своє обурення.

Уболівальники з усього світу пишуть слова підтримки на адресу України та переконані, що в цій ситуації не обійшлося без російських грошей, які вплинули на позицію УЄФА.

"УЄФА - собачки Путіна. Героям Слава - це традиційний девіз України, а не політичний чи військовий девіз! Як завжди, спортивна арена стає політизованою та підпорядкованою диктаторам"

Shame on @UEFA, Putin's lapdog. Heroyam Slava is the traditional motto of Ukraine and NOT a political or military motto ! As always the sports arena becomes politicized and submitted to the dictators. Sad. #SlavaUkraini support #Ukraine #shameonUEFA #PutinsPuppet — Thibaud Ochem (@Thibaud_Ochem) June 10, 2021

"Героям слава! УЄФА - мафія"

Glory to heroes! Героям слава! UEFA - mаfіa! — Rakivnenko D. (@Seehund23) June 10, 2021

"Ви не маєте права просити збірну України стерти її гасло, бо росіяни вимагали цього від вас. Це не політична фраза, а національна на кшталт "vive la France". Рекомендую вам добре подумати, перш ніж виступити із заявою"

You have no right to ask Ukraine national team to erase its slogan because russians demanded that from you. It is not a political phrase, but national syntagm like "vive la France". Recommend you to think twice before you'll make a statement) — Oleh Shevchenko (@Oli87NYK) June 10, 2021

"Ганьба УЄФА! Вони провалились під російськими загарбниками та образили українців!"

Shame on UEFA! They caved in under the Russian invaders and insulted the Ukrainians! — Zar Zar (@ZarUA500) June 10, 2021

"Слава Україні! Героям Слава! Ганьба УЄФА"

#EURO2020 Слава Украине! Героям Слава!



Glory to Ukraine! Glory to heroes! Shame on UEFA . — Valentyna Vashchenko (@ValentynaVashc2) June 10, 2021

"УЄФА, чи знали ви, що ви безсоромний російський актив?"

Did you know that you are shameless russian asset? — пан Палівець (@pan_palivec) June 10, 2021

"УЄФА це нацистські терористи, як і Росія. Слава Україні! Героям Слава!"

@UEFA youare Nazi terrorist like a Russia, Слава Україні! Героям Слава! pic.twitter.com/GQfCHsR479 — Rakivnenko D. (@Seehund23) June 10, 2021

"Я з Росії, і я не розумію, скільки "Газпром" заплатив за участь терористів у футболі, а УЄФА сказав: "Ми поза політикою"

I’m from Russia and I don’t understand how much Gazprom paid for the terrorists to take part in football, and the UEFA said: "we are out of politics."



when to wait for the ISIL national team or the Belarusian national team? — Denis Evsyukov (@DenisEvsyukov) June 10, 2021

"Скільки вам заплатила Росія, повії?"

How much Russia paid you, whores? — Александр Журавлев (@AlexxShmel) June 10, 2021

"Ви не відчуваєте запаху брудних російських грошей?"

Don't you smell dirty Russian money? — RecEvAs (@RecEvAs) June 10, 2021

"Бойкот Росії! Їх треба усунути від турніру!"

Remove Russia from the game! Its a real map! pic.twitter.com/TA1wYGjju1 — Hans (@Hans72383915) June 10, 2021

"УЄФА - корумповані свині"

Corrupt pigs — linkart (@_linkart_) June 10, 2021

Раніше повідомлялося, що Українська асоціація футболу (УАФ) не хоче прибирати гасло "Героям слава" з форми збірної України та веде переговори з УЄФА про те, щоб залишити його. УЄФА вже детально пояснив, чому заборонив напис на формі збірної України.

ТСН звернулася по роз'яснення до Української асоціації з футболу - там хоч і заяву УЄФА не спростовують, від коментарів утримуються - мовляв, зараз ведуть з УЄФА перемовини, щоби форма українських спортсменів залишилася без змін.

Як писав ТСН Проспорт, у Держдумі РФ емоційно відреагували на рішення УЄФА прибрати з форми України напис "Героям слава".

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facebook.com/andriy.pavelko

facebook.com/andriy.pavelko

Associated Press

Associated Press

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facebook.com/andriy.pavelko

facebook.com/andriy.pavelko

Нагадаємо:

Українська збірна представила нову форму, де зображена карта країни, включно з Кримом, і написи "Слава Україні" і "Героям слава". Вона викликала великий резонанс у Мережі і обурення у країні-агресора.

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Чому нову форму української збірної з футболу хочуть заборонити у РФ - "Секретні матеріали"

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