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"Продалися Росії": Мережа вибухнула гнівом через заборону "Героям слава" на формі збірної України

"Продалися Росії": Мережа вибухнула гнівом через заборону "Героям слава" на формі збірної України

facebook.com/andriy.pavelko

Фанати з усього світу обурені рішенням УЄФА та пишуть чимало звинувачень на адресу організації.

Рішення УЄФА зобов’язати збірну України прибрати з ігрової форми на Євро-2020 напис "Героям слава" викликало шалену хвилю обурення в Мережі.

Користувачі соцмереж заполонили офіційні сторінки європейської організації та висловили своє обурення.

Уболівальники з усього світу пишуть слова підтримки на адресу України та переконані, що в цій ситуації не обійшлося без російських грошей, які вплинули на позицію УЄФА.

"УЄФА - собачки Путіна. Героям Слава - це традиційний девіз України, а не політичний чи військовий девіз! Як завжди, спортивна арена стає політизованою та підпорядкованою диктаторам"

"Героям слава! УЄФА - мафія"

"Ви не маєте права просити збірну України стерти її гасло, бо росіяни вимагали цього від вас. Це не політична фраза, а національна на кшталт "vive la France". Рекомендую вам добре подумати, перш ніж виступити із заявою"

"Ганьба УЄФА! Вони провалились під російськими загарбниками та образили українців!"

"Слава Україні! Героям Слава! Ганьба УЄФА"

"УЄФА, чи знали ви, що ви безсоромний російський актив?"

"УЄФА це нацистські терористи, як і Росія. Слава Україні! Героям Слава!"

"Я з Росії, і я не розумію, скільки "Газпром" заплатив за участь терористів у футболі, а УЄФА сказав: "Ми поза політикою"

"Скільки вам заплатила Росія, повії?"

"Ви не відчуваєте запаху брудних російських грошей?"

"Бойкот Росії! Їх треба усунути від турніру!"

"УЄФА - корумповані свині"

Раніше повідомлялося, що Українська асоціація футболу (УАФ) не хоче прибирати гасло "Героям слава" з форми збірної України та веде переговори з УЄФА про те, щоб залишити його. УЄФА вже детально пояснив, чому заборонив напис на формі збірної України.

ТСН звернулася по роз'яснення до Української асоціації з футболу - там хоч і заяву УЄФА не спростовують, від коментарів утримуються - мовляв, зараз ведуть з УЄФА перемовини, щоби форма українських спортсменів залишилася без змін.

Як писав ТСН Проспорт, у Держдумі РФ емоційно відреагували на рішення УЄФА прибрати з форми України напис "Героям слава".

© facebook.com/andriy.pavelko
facebook.com/andriy.pavelko
© facebook.com/andriy.pavelko
facebook.com/andriy.pavelko
© facebook.com/andriy.pavelko
facebook.com/andriy.pavelko
© facebook.com/andriy.pavelko
facebook.com/andriy.pavelko
© Associated Press
Associated Press
© Associated Press
Associated Press
© facebook.com/andriy.pavelko
facebook.com/andriy.pavelko
© facebook.com/andriy.pavelko
facebook.com/andriy.pavelko
© facebook.com/andriy.pavelko
facebook.com/andriy.pavelko

Нагадаємо:

  • Українська збірна представила нову форму, де зображена карта країни, включно з Кримом, і написи "Слава Україні" і "Героям слава". Вона викликала великий резонанс у Мережі і обурення у країні-агресора.
  • У російській Держдумі вимагали заборонити нову екіпіровку збірної України, проте УЄФА заявив, що комплект виконаний за всіма правилами, тому немає ніяких підстав, щоб перешкодити підопічним Шевченка зіграти в ньому на Євро-2020.
  • Підтримали Україну посольства США і Великобританії, написавши у Twitter, що їм подобається нова форма, а також додавши тег "Крим - це Україна".
  • Відомий український тренер Мирон Маркевич порадив російським "експертам" зайнятися допінговими скандалами і назвав їхні вимоги нахабними.
  • У Росії ж продовжує неабияк "бомбити" від нашої форми. Депутат Держдуми Дмитро Свищев пригрозив Україні втратою Львова, а ексфутболіст збірної Росії Ігор Коливанов і зовсім заявив, що "вся Україна належить Росії", тому команда Шевченка повинна виступати під російським прапором.

Чому нову форму української збірної з футболу хочуть заборонити у РФ - "Секретні матеріали"

Чому нову форму української збірної з футболу хочуть заборонити у РФ - "Секретні матеріали"