Продалися за копійки: стало відомо, скільки заплатять збірній Боснії та Герцеговини за матч з Росією

Футбольна Асоціація Боснії та Герцеговини погодилася на проведення товариського поєдинку з російською збірною за грошову компенсацію, яку отримає від Російського футбольного союзу (РФС).

Так, Футбольна Асоціація Боснії та Герцеговини (ФАБіГ) прийняла пропозицію країни-агресорки зіграти контрольний поєдинок за гонорар у розмірі 200 тисяч євро.

Про це повідомляє боснійський спортивний портал Avaz Sport.

За інформацією джерела, росіяни також візьмуть на себе витрати боснійської збірної на проїзд та проживання.

Матч Росія - Боснія і Герцеговина заплановано на 19 листопада у Санкт-Петербурзі.

Раніше в УЄФА повідомили, що не заперечують проти проведення поєдинку між збірними Боснії і Герцеговини і РФ. У відповідь Українська асоціація футболу (УАФ) вимагає від УЄФА та ФІФА не допустити проведення матчу за участю країни-агресорки.

Своєю чергою, лідери збірної Боснії та Герцеговини вже висловили солідарність з Україною та заявили, що бойкотуватимуть товариський матч із Росією.

Додамо, що Боснія та Герцеговина була суперником збірної України у групі кваліфікації на Чемпіонат світу-2022. У Львові команди зіграли внічию (1:1), а на виїзді українці обіграли балканців (0:2) та завоювали путівку до плейоф відбору на мундіаль.

Нагадаємо, УЄФА подовжив "бан" клубам і збірним Росії у міжнародних змаганнях через повномасштабне вторгнення до України. Ще в перші дні повномасштабного вторгнення російських військ до України УЄФА та ФІФА відсторонили клуби та збірні РФ від участі у турнірах під своєю егідою. Тепер же УЄФА заборонив росіянам брати участь у змаганнях і в сезоні-2022/23.

Водночас зазначимо, що Росію досі не виключили з УЄФА та ФІФА. Рішення, яке УЄФА ухвалив 2 травня, також не передбачає позбавлення країни-агресорки членства в європейській футбольній організації.

Росіяни востаннє провели матч у відборі до ЧС-2022 у листопаді минулого року. Тоді вони поступилися Хорватії 0:1.

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