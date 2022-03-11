Продав футболку, в якій забивав шведам на Євро-2020: Довбик допоміг зібрати круглу суму для ЗСУ

Пам'ятна футболка пішла з молотка за 100 тисяч гривень.
Нападник "Дніпра-1" та збірної України Артем Довбик не пошкодував своєї найціннішої футболки, аби допомогти українській армії в боротьбі з російськими окупантами.
24-річний форвард виставив на онлайн-аукціон футболку з матчу 1/8 фіналу Євро-2020 проти Швеції, в якому він забив переможний гол і вивів "синьо-жовтих" до чвертьфіналу.
Лот був проданий за 3 300 доларів, що становить близько 100 тисяч гривень. Виручені кошти були надіслані на потреби Збройних сил України.
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