Продає переможні рукавички: український боксер долучився до благодійного аукціону на підтримку України

Український боксер напівлегкої ваги Арнольд Хегай виставив на аукціон свій лот, кошти з якого підуть на допомогу ЗСУ.

Боксер виставив на аукціон перчатки, в яких боксував у переможному поєдинку проти Вісенте Мартіна Родрігеса у Броварах та фірмову футболку своєї команди.

Всі виручені кошти будуть направлені на потреби солдатів, що боронять Україну у південній частині. Гроші будуть переведені одразу після закінчення аукціону.

Нагадаємо, що український каратист Станіслав Горуна, який продав бронзову медаль Олімпіади-2020 у Токіо, щоб зібрати кошти для українських захисників під час війни з російськими окупантами, отримає назад свою нагороду.

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