Продовжить кар'єру в АПЛ: "Шахтар" офіційно залишив ще один легіонер

23-річний ізраїльтянин скористався новим правилом ФІФА та призупинив контракт із "Шахтарем" до 30 червня 2023 року. На цей термін і розрахована його угода з "Фулгемом".

"Я справді щасливий бути тут, у "Фулгемі", і не можу дочекатися нагоди відчути особливу атмофсеру на "Крейвен Котедж". Тут виступає низка чудових гравців, і я націлений допомогти клубу досягти поставлених завдань цього року. Також хочу обійняти моїх друзів та вболівальників в Україні. Ви у моїх думках", - прокоментував свій перехід до "дачників" Соломон.

Зазначимо, що контракт Соломона з "Шахтарем" був розрахований до кінця 2023 року. Ще до початку повномасштабного вторгнення РФ на українські території генеральний директор "помаранчево-чорних" Сергій Палкін говорив про наміри подовжити угоду з ізраїльтянином.

Соломон перебрався до "Шахтаря" в січні 2019 року з "Маккабі" (Петах-Тиква). Відтоді ізраїльтянин зіграв за "гірників" 106 матчів, в яких забив 22 голи і віддав 9 асистів.

У достроково завершеному через війну сезоні-2021/22 вінгер провів за донецький клуб 26 поєдинків у всіх турнірах, забив чотири голи та зробив дві результативні передачі.

Що стосується "Фулгема", то лондонський клуб минулого сезону посів перше місце в Чемпіоншипі та вийшов до англійської Прем'єр-ліги (АПЛ).

Нагадаємо, "Шахтар" подає позов до CAS через нове трансферне правило ФІФА, яке дозволяє легіонерам з УПЛ в односторонньому порядку призупиняти контракти зі своїми клубами. "Гірники" вимагають від ФІФА відшкодувати збитки в розмірі 50 млн євро.

Через війну в Україні "Шахтар" був змушений продати півзахисників Маркоса Антоніо ("Лаціо", 6.5 млн євро), Алана Патріка ("Інтернасьонал", 2 млн євро), а також форвардів Давіда Нереса ("Бенфіка", 15,3 млн євро) та Фернандо ("Зальцбург", 6 млн євро). Інші іноземці залишили донецький клуб на правах оренди.

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