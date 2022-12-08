Продовжить кар'єру в Іспанії: Зозуля офіційно знайшов собі новий клуб

Угода розрахована до кінця цього сезону.

Український форвард Роман Зозуля став гравцем іспанського клубу "Райо Махадаонда".

Про це повідомляє пресслужба клубу.

33-річний українець приєднався до іспанського клубу у статусі вільного агента та підписав угоду до кінця поточного сезону.

Минулого сезону Зозуля грав у Сегунді за "Фуенлабраду". На його рахунку 37 матчів, 3 забиті голи і 3 результативні передачі. У липні 2022 року він став вільним агентом.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України Роман займається волонтерством на підтримку ЗСУ.

"Райо Махадаонда" – команда третього дивізіону, яка розташовується на 17-й сходинці турнірної таблиці після 15-ти турів, маючи в активі 14 пунктів.

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