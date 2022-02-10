Продовжив справу батька: австрійський гірськолижник встановив унікальний рекорд на Олімпійських іграх-2022

Він здобув "золото".

Австрійський гірськолижник Йоганнес Штрольц став автором унікального рекорду на Олімпійських іграх-2022 в Пекіні.

Так, 29-річний спортсмен нещодавно став володарем "золотої" медалі в комбінації (швидкісний спуск/слалом). Штрольц до Олімпіади-2022 лише одного разу здобував медаль найвищого гатунку на рівні етапів Кубка світу. У сезоні 2021/22 австрієць переміг у швейцарському Адельбодені, а ще на чотирьох етапах не фінішував, передає Суспільне Спорт.

Унікальність досягнення Штрольцу полягає в тому, що 1998 року олімпійським чемпіоном з комбінації став Губерт Штрольц - батько чемпіона Пекіну. На тих Іграх у Калгарі батько Йоганнеса Штрольца став 2-разовим призером: крім "золота" у комбінації він став срібним медалістам у слаломі-гіганті.

У слаломі-гіганті Штрольц уже не тріумфує - там переможцем став інший австрієць Маттіас Майєр. Але завдяки золотій медалі він та його батько стали володарями унікального досягнення на рівні Зимових Олімпіад: перші батько та син, які вигравали "золото" Зимових Олімпійських ігор в одній дисципліні.

"Багато чого пройшло крізь мою голову під час церемонії нагородження. Думав про свою сім'ю та про години, витрачені на роботу та тренування. Ніколи не здавався. Пройшло вже чимало часу з моменту, коли я використав досвід багатьох поразок. І тепер можу одного разу порадіти", - сказав після виступу австрієць.

Associated Press

Додамо, що в комбінації виступав й українець Іван Ковбаснюк, який показав 14-й результат.

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