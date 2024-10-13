Продовжує бити рекорди: Роналду встановив ще два унікальні досягнення у світовому футболі

Кріштіану відзначився голом за португальську збірну в поєдинку Ліги націй проти Польщі.

Форвард саудівського "Аль-Насра" і збірної Португалії Кріштіану Роналду встановив чергові рекорди у світовому футболі.

Сталося це в матчі 3-го туру групового раунду Ліги націй, в якому Португалія обіграла Польщу (3:1). Роналду вийшов у стартовому складі своєї команди і на 37-й хвилині забив гол, добивши м'яч у ворота після того, як Рафаел Леау влучив у стійку.

Завдяки цьому Кріштіану підкорилося унікальне досягнення. 39-річний португалець став рекордсменом за голами після 30 років.

Після того, як йому виповнилось 30 років, Роналду забив за клуби та збірну 442 голи. За цим показником він випередив знаменитого бразильця Ромаріо, на рахунку якого 441 результативний удар.

Крім того, Кріштіану встановив ще один рекорд. Він став першим в історії футболістом, який здобув 100 перемог в офіційних матчах за національну збірну.

Якщо ж брати до уваги і товариські поєдинки, то в активі Роналду 131 перемога у складі збірної Португалії. За цим показником він зрівнявся з колишнім захисником збірної Іспанії Серхіо Рамосом.

Зазначимо, що Роналду є абсолютним рекордсменом за голами в історії збірних. За португальську національну команду він провів 215 матчів, в яких забив 133 м'ячі та зробив 45 асистів.

Нагадаємо, Португалія виграла всі три матчі у групі 1 Дивізіону А Ліги націй та з 9 очками одноосібно лідирує. Друге місце посідає Хорватія (6 балів), третьою йде Польща (3 пункти), Шотландія (0) – остання.

У наступному четвертому турі Ліги націй португальці на виїзді зіграють проти Шотландії, а Польща прийме Хорватію. Обидва матчі відбудуться 15 жовтня.

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